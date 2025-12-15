《神州頭條》財經報章頭版摘要：三部門聯合發文推11條舉措，促消費政策「組合拳」再加碼

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央經濟工作會議激勵廣大幹部群眾踔厲奮發開新局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話。連日來，各地幹部群眾認真學習領會中央經濟工作會議精神。大家表示，準確把握明年經濟工作部署要求，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，把各方面優勢轉化為高質量發展的實際效能，以實干實績推動實現「十五五」良好開局。



三部門出台11條政策措施，加強商務和金融協同，更大力度提振消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部12月14日消息，商務部、人行、金監總局近日聯合印發的《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》提出，結合地方實際探索運用融資擔保、貸款貼息、風險補償等多種方式，加強財政、商務、金融政策協同配合，引導信貸資金加大向消費重點領域投放。



易方達基金：以長期主義穿越周期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在資本市場潮起潮落的迭代中，長期主義始終是穿越周期的核心密碼。作為國內資產管理行業的標桿機構，易方達基金自成立以來，將長期主義深深植入公司基因，在主動權益投資領域深耕不輟，為投資者創造了持續穩健的中長期回報。





《上海證券報》



中央經濟工作會議激勵廣大幹部群眾踔厲奮發開新局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。連日來，各地幹部群眾認真學習領會中央經濟工作會議精神。



商務部、人行、金監總局：加強商務和金融協同，更大力度提振消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部、人行、金監總局近日聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，圍繞商品消費、服務消費、新型消費、消費場景、消費幫扶等重點領域和強機制、抓落實、促合力等關鍵環節，提出三方面11條政策措施。



從三個「不變」看2025年中國經濟發展畫卷

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年，是「十四五」收官之年，回看這一年，中國經濟這艘巨輪在風浪中頂壓前行、穩健航行，穩中有進的態勢沒有變，動能向優的趨勢沒有變，長期向好的大勢沒有變。這「三個不變」勾勒出中國經濟巨輪航線的三大維度，也描繪出中國經濟奔湧向前的活力、動力和潛力。





《證券時報》



三部門聯合發文推11條舉措，促消費政策「組合拳」再加碼

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月14日，商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，圍繞商品消費、服務消費、新型消費、消費場景、消費幫扶等重點領域，從深化系統協作、加大金融支持、擴大對接合作等方面提出11條政策措施。



政策紅利持續釋放，創投業「募投管退」全面回暖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年以來，創業投資行業持續獲得政策與資金的全方位加持。隨著行業「募投管退」全鏈條堵點逐步疏通，一級市場在募資、投資、退出三大核心環節全面回暖，呈現穩健復甦的良好態勢，創業投資對科技創新的支撐作用也日漸凸顯，持續強化。



審計機構重罰落地，全鏈條追責形成合力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，江蘇證監局對永拓會計師事務所（特殊普通合夥）在三家上市公司審計執業過程中未勤勉盡責違法行為一並作出行政處罰。這是2019年《證券法》修訂以來，首次禁止審計機構從事證券服務業務。