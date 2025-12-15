《鍾之日記》三頭馬車放緩，拖累港股向下

12月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股上周五（12日）全線回落，反映中概股表現的金龍指數吐0.3%。港股今早低開逾200點，內地公布的11月經濟數據差過預期，港股氣氛受壓，科網股及芯片股走低，大市午後跌幅進一步擴大。恒指全日收報25628，跌347點或1.3%，連失100天線（約25865）、20天線（約25797）及10天線（約25775），主板成交近2043億元。



*11月經濟數據走弱，A股縮量下調*



內地11月經濟數據進一步放緩，當月工業同比增速創逾一年最低水平，社會消費品零售總額增速創近三年低點，投資累計降幅創逾五年最大。儘管經濟繼續磨底，但分析人士認為，全年實現GDP增速5%左右的目標料有驚無險，短期寬鬆舉措料按兵不動，市場注意力已經轉向明年，明年一季度是重要的政策觀察窗口。



滬深股市全面下調，滬綜指收跌0.55%，報3867.92點，深成指跌1.1%，創業板指走低1.77%；成交大減，兩市全日成交額1.77萬億元人民幣，較上一個交易日縮量15%。



盤面上，算力硬件概念走弱，長飛光纖(滬:601869)跌停；影視院線概念下挫，博納影業(深:001330)跌停。消費板塊則逆市拉升，零售連鎖升幅居前。商務部、人民銀行和金管總局日前發布通知，加強商務和金融協同，更大力度提振消費；鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。



*萬科違約風險增，股價連挫三日*



昔日內房龍頭萬科(02202)境內債展期方案首次持有人會議投票未能通過，今日股債雙殺，其中公司「21萬科02」跌逾20%被深交所停牌；萬科港股收挫5.2%，收報3.49元，已經連跌三個交易日近8%；A股(深:000002)今日也跌3%。



萬科境內中票「22萬科MTN004」的持有人會議召集人浦發銀行上周六（13日）公告稱，前述債券本息展期一年的三個相關議案在日前召開的持有人會議上均未獲通過。本次審議的三個議案中：議案一，即本息展期一年且無增信措施未獲得任何同意票，反對票達76.7%；另外兩項議案要求萬科採取增信措施並按時支付利息，分別獲持有債券未償還金額83.4%和18.95%的持有人的支持。三項議案均未達到通過所需的至少90%的支持率門檻。



萬科首次尋求境內債展期的努力受挫。公司稍早公告稱，計劃於寬限期內，周四（18日）早上10時召開「22萬科MTN004」第二次持有人會議，繼續尋求本期債券解決方案。有內媒引述業內人士認為，投資人還將與萬科在這一寬限期內展開博弈。為了能夠達成展期目標，萬科方面是否會對展期方案進行優化、修改，仍有待觀察。



*平保獲大摩唱好，內險集體上揚*



摩根士丹利在研報中指出，中國平安(02318)的增長及盈利潛力仍被市場低估，即使近期表現優於大市，估值仍有大幅上升空間。預計平安2026年新業務價值將增長23%，其中銀行保險渠道增長74%，代理人渠道增長6%。該行認為，平安在醫療保健服務方面具有強大議價能力，其養老服務有助推動銷售，有望在中期內將14%-15%的股本回報率提升至更高水平。該行維持對中國平安的「增持」評級，目標價89元。



中國平安今日收升2.4%，報65.25元。內險股亦普遍造好，新華保險(01336)揚4.4%，中國太保(02601)、中國太平(00966)均漲超2%，中國人壽(02628)升近1%，中國人民保險集團(01339)升約0.5%，中國財險(02328)股價持平。



國家金融監管總局早前發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》，下調保險公司投資相關股票的風險因子。相關負責人表示，此舉旨在培育壯大耐心資本、支持科技創新；引導保險公司加大對外貿企業支持力度、有效服務國家戰略。業內普遍認為，此舉延續了今年以來監管鼓勵險資加大權益資產配置的政策導向。內險股受此支持，股價持續向上。



此外，國金證券認為，明年大量定存到期，分紅險對於低風險偏好、有長期財富保值增值訴求的資金來說具有吸引力，且在反內捲和分紅險轉型背景下大公司的市佔率將繼續提升，預計開門紅新單保費和NBV（新業務價值）將實現雙位數增長。該券商並指出，當前保險估值低位，配置性價比非常高，維持積極推薦。



平安證券研報則指出，資產端方面來看，預計2026年險資權益配置重在結構優化。在外部複雜性仍存的背景下，中國高質量發展的確定性繼續凸顯，流動性環境預計維持偏寬，共同支撐權益市場向上，預計2026年險企總投資收益率和淨利潤有望保持相對穩健。



