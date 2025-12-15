  • 會員
AH股新聞

15/12/2025 09:10

《中國要聞》王毅晤沙特外長，雙方將拓展新能源、綠色轉型等領域合作

　　中共中央政治局委員、外交部長王毅12月14日訪問沙特，與沙特外交大臣費薩爾舉行會談，兩人主持召開中沙高級別聯合委員會政治分委會第五次會議，就加強兩國各領域合作進行探討。

　　王毅指出，中沙互為重要經貿合作夥伴，中國將於十五五時期進一步擴大對外開放，將會為中沙合作帶來新的機遇，雙方要加強能源、投資等傳統領域合作，拓展新能源、綠色轉型等新領域合作。中方歡迎沙特企業加大對華投資，支持中國企業到沙特投資興業，希望沙方繼續為中國企業提供良好營商環境。中方支持沙特與伊朗發展和增進關係，讚賞沙方為實現地區和國際安全穩定發揮的引領作用和作出的努力。

　　雙方強調將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，落實兩國領導人提出的一系列重大倡議，支持友好兩國實現安全、穩定、發展、繁榮。沙方重申堅持一個中國政策的立場，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

　　雙方還就共同關心的地區和國際問題交換意見，表示將加強溝通和協調。雙方強調支持根據「兩國方案」原則、聯合國有關決議、「阿拉伯和平倡議」，努力推動實現巴勒斯坦問題全面、公正解決，在1967年邊界基礎上建立以東耶路撒冷為首都的獨立的巴勒斯坦國。

　　雙方並簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關於互免持外交、公務、特別護照人員簽證的協定》。
《經濟通通訊社15日專訊》

15/12/2025 17:03

