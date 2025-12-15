【ＡＩ】宇樹科技首發人形機器人App Store上線，可下載安裝複雜動作

12月13日，宇樹科技官宣首發人形機器人App Store，開啟「即下即用」的全新模式：用戶無需具備底層代碼編寫能力，即可通過手機APP像安裝軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機器人終端。



該應用商城內包含用戶廣場、動作庫等內容，用戶可以將訓練好的舞蹈、武術等模型一鍵上傳分享，也可以下載其他開發者開發的動作部署到機器人。目前的公測已經發布了搞笑動作、扭扭舞和李小龍三種預設。

《經濟通通訊社15日專訊》