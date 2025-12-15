【大國博弈】特朗普AI總管：美國套路被看穿，中國拒買H200芯片

據《彭博》消息，白宮人工智能負責人David Sacks引述新聞報道表示，中國已經摸清了美國放行英偉達(US.NVDA)H200芯片的策略，寧願拒買H200而扶植國產半導體研發。



美國總統特朗普8日宣布允許英偉達向中國出口H200芯片。這項獲Sacks支持的舉措是政府對付華為等中國科技巨頭的一環，目的是透過傾銷中國即將能追上性能的產品，讓對方放棄自主研發而外購，以遏制中國在科技領域的追趕腳步。但Sacks坦承，他並不確定這招是否能奏效。



他接受Bloomberg Tech採訪時引述一篇所看到的報道說：「他們拒絕了我們的芯片，顯然他們不想要這些，我認為原因在於他們想要實現半導體自主。」



英偉達已在營收預測裏完全將中國剔除，而英偉達CEO黃仁勳曾預估中國的數據中心市場單今年就能創造500億美元營收。彭博行業研究的分析師則估計，H200在中國有望締造每年100億美元營收，但前提自然是中國願意買。英偉達發言人在一份聲明中表示，該公司正繼續與美國政府合作為經過審核的客戶發放H200許可證。



*中國據悉考慮超大規模國產芯片行業資金支持*



知情人士此前對《彭博》透露，中國決策層正策劃一項總規模高達2000億至5000億元人民幣的國產芯片行業資金支持項目。他們還指出，即使美國同意H200出口中國，北京也仍將支持華為和寒武紀等龍頭企業。



報道稱，該項目最終的細節和具體規模仍在討論中。如果支持資金規模最終達5000億元，這將是有史以來單一國家最大規模的政府芯片支持項目。知情人士並稱，新項目將是在既有國家集成電路產業投資基金外的增量資金安排。上述產業投資基金目前業內通稱為「大基金」。

《經濟通通訊社15日專訊》