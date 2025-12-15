  • 會員
15/12/2025 10:38

《中國監管》市監總局擬規範汽車行業促銷、定價等價格行為，多家車企響應

▷ 市監總局發布汽車行業價格合規指南徵求意見
▷ 指南要求規範促銷、定價及禁止價格串通行為
▷ 比亞迪、北汽、小鵬等車企響應指南要求

　　國家市場監管總局上周五（12日）就《汽車行業價格行為合規指南（徵求意見稿）》公開徵求意見。《指南》對汽車生產、銷售企業給予了明確、具體、全面的指導和提示，包括要求返利政策清晰明確且以合同等形式約定，尊重經銷商自主定價權；打擊以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的使其實際出廠價格低於其生產成本等。

　　《指南》發布後，比亞迪、北汽集團、小鵬汽車等車企紛紛迅速響應，表示將以《指南》為指引，持續優化自身的價格管理和合規體系建設。同時，上述車企均承諾稱，將嚴格落實規範價格競爭行為的要求，保障消費者的利益，堅決杜絕任何形式的價格欺詐和不正當競爭行為。

*對汽車生產企業：尊重經銷商自主定價權、打擊價格串通等*

　　針對汽車生產企業，《指南》明確了從整車到零配件生產、從定價策略到銷售行為各環節的價格合規要求。主要包括：

　　一是實行全流程價格管理，要求建立覆蓋整車銷售、金融服務等環節全鏈條價格管理制度。

　　二是規範促銷與定價行為，要求返利政策清晰明確且以合同等形式約定，尊重經銷商自主定價權。

　　三是依法打擊不正當價格行為，包括汽車整車生產企業之間以及汽車零配件生產企業之間的價格串通行為；汽車生產企業除了依法降價處理積壓商品外，以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的使其實際出廠價格低於其生產成本等。

　　四是規範零配件及功能收費，《指南》明確「付費解鎖」功能需告知免費期限及收費標準，保障消費者知情權。

*對汽車銷售企業：嚴禁價外加價，禁止誤導性標價*

　　對於汽車銷售企業，也明確了價格行為要求。聚焦汽車新車銷售環節，著力規範未按規定明碼標價、虛假促銷等突出問題。主要包括：

　　一是細化明碼標價規則，要求經營場所及網絡平台真實、準確標示商品和服務信息，嚴格區分汽車產品價格與銷售服務價格，嚴禁價外加價。

　　二是規範促銷行為，要求顯著公示促銷規則、期限及限制條件，如實標明贈品信息。

　　三是細化價格欺詐形式，明確禁止誤導性標價、虛假比較價格、不履行價格承諾等行為。

　　四是建立風險提示機制，鼓勵汽車交易網絡第三方平台經營者對顯著低價行為進行經營風險和消費風險雙向提示。

　　五是明確汽車銷售企業除了依法降價處理積壓商品外，以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的使實際銷售價格低於進貨成本的，存在重大法律風險。
《經濟通通訊社15日專訊》

