貨幣攻略
AH股新聞

15/12/2025 10:29

【聚焦數據】內地11月原油生產增速加快，火電由增轉降

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 11月規上工業原油產量同比增2.2%
▷ 11月規上工業火電產量同比降4.2%
▷ 水電/核電/太陽能發電增速加快，風電由降轉增

　　國家統計局公布數據顯示，11月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤生產保持穩定，原油生產增速加快，天然氣生產平穩增長，電力生產保持增長。
　
　　原煤生產保持穩定。11月份，規上工業原煤產量4.3億噸，同比下降0.5%；日均產量1423萬噸。1-11月份，規上工業原煤產量44.0億噸，同比增長1.4%。

　　原油生產增速加快。11月份，規上工業原油產量1763萬噸，同比增長2.2%，增速比10月份加快0.9個百分點；日均產量58.8萬噸。1-11月份，規上工業原油產量19825萬噸，同比增長1.7%。

*原油加工量增幅收窄2.5個百分點*
　
　　原油加工平穩增長。11月份，規上工業原油加工量6083萬噸，同比增長3.9%，10月份為增長6.4%，則11月增速較上月收窄2.5個百分點；日均加工量202.8萬噸。1-11月份，規上工業原油加工量67507萬噸，同比增長4.0%。

　　天然氣生產穩定增長。11月份，規上工業天然氣產量219億立方米，同比增長5.7%；日均產量7.3億立方米。1-11月份，規上工業天然氣產量2389億立方米，同比增長6.3%。

*核電、太陽能發電增速加快*
　
　　規上工業電力生產保持增長。11月份，規上工業發電量7792億千瓦時，同比增長2.7%；日均發電量259.7億千瓦時。1-11月份，規上工業發電量88567億千瓦時，同比增長2.4%。
　
　　分品種看，11月份，規上工業火電由增轉降，水電較快增長，核電、太陽能發電增速加快，風電由降轉增。其中，規上工業火電同比下降4.2%，10月份為增長7.3%；規上工業水電增長17.1%，增速比10月份放緩11.1個百分點；規上工業核電增長4.7%，增速比10月份加快0.5個百分點；規上工業風電增長22.0%，10月份為下降11.9%；規上工業太陽能發電增長23.4%，增速比10月份加快17.5個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

15/12/2025 17:03

