《中國要聞》中國移動發布6G傳輸技術白皮書與原型樣機

據《人民郵電報》報道，近日，在2025年中國信息通信大會暨中國通信學會學術年會「算網築基，萬智互聯--面向6G的算力網絡創新技術論壇」上，中國移動(00941)(滬:600941)正式發布《中國移動6G傳輸技術白皮書》與「中國移動6G傳輸系統原型樣機1.0」。



本次發布的《中國移動6G傳輸技術白皮書》系統闡述了中國移動對於6G傳輸網絡的願景構想、架構設計與關鍵技術方向。



同步發布的「中國移動6G傳輸系統原型樣機1.0」，是白皮書理念落地的核心載體，成功驗證三大核心能力：一是業務感知驅動智能連接，可精準識別流量特徵，動態部署適配業務需求的傳輸策略，避免資源浪費；二是分布式動態通道控制，針對高動態業務場景，快速建立敏捷傳輸通道，響應速度大幅提升；三是多維通道協同傳輸，滿足多業務流間的時延協同要求，保障「通感算智安」多類業務並行高效傳輸。原型樣機的發布標誌著6G傳輸技術從理論研究走向系統驗證，為後續技術迭代與產業協同奠定了重要基礎。

《經濟通通訊社15日專訊》