etnet專輯
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 15:42

抖音電商升級「打假」、「測評」治理規範，違規蹭熱、不當獲利最重可封禁帳號

　　抖音電商安全與信任中心微信公眾號今日發布「關於升級『違規蹭熱不當獲利』內容治理規範的公告」，進一步整治以「打假」、「測評」、「揭黑」等為名，故意蹭熱引發爭議後不當獲利的帳號。此次升級的新規已經開始試運行，並將於2026年2月1日起正式生效。

　　抖音電商新規進一步明確：創作者在平台發布、傳播「打假」、「測評」、「揭黑」等內容時，應遵循、遵守科學依據、行業標準與客觀事實，有理有據表達真實信息與理性觀點；並應避免在相同行業售賣同類商品或相關知識付費課程、避免被質疑「邊打假邊帶貨」等。

　　若創作者發布內容引發廣泛質疑或多條因涉嫌侵權被舉報下架，同時存在上述商業變現行為，則其帳號將被列為「爭議帳號」。平台將依據相關規則，關閉其內容加熱與商業變現功能，包含但不限於內容推廣、電商帶貨、星圖商單、廣告合作等功能。

　　根據試行新規，平台近日在專項巡查中發現一批「爭議帳號」後，已關閉其內容加熱與商業變現功能。針對多次違規等情節嚴重者，平台將對其從嚴處置，包括但不限於短期禁言、長期或無限期封禁賬號等。
《經濟通通訊社15日專訊》

