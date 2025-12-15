  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 14:12

【中經會】中證監：持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監召開黨委會議部署資本市場改革
▷ 會議強調深化投融資改革助力穩就業穩企業
▷ 提出強化監管、推動創業板改革及新期貨品種

　　據中國證監會網站消息，近日，中證監黨委書記、主席吳清主持召開黨委(擴大)會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署中證監系統貫徹落實舉措。

　　會議強調，中證監系統要認真落實中央經濟工作會議部署，按照全國金融系統工作會議安排，堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高質量發展主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為經濟高質量發展和「十五五」良好開局積極貢獻力量。

*強化政策解讀和預期引導，持續講好「股市敘事」*

　　一是堅持戰略引領，認真做好「十五五」規劃編制和實施。積極配合編制國家「十五五」規劃綱要，科學制定資本市場「十五五」規劃體系，系統謀劃未來五年資本市場發展主要目標、任務和重要舉措，以釘釘子精神抓好落實。

　　二是堅持固本強基，持續增強市場內在穩定性。積極培育高質量上市公司群體，開展新一輪公司治理專項行動，引導優質公司持續加大分紅回購力度。全面推動落實中長期資金長周期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展。加強跨市場跨行業跨境風險監測監控，強化逆周期跨周期調節，健全長效化穩市機制。強化政策解讀和預期引導，及時回應市場關注關切，壓實行業機構、上市公司的聲譽管理責任，持續講好「股市敘事」。

*深化創業板改革，研究推出新重點期貨品種*

　　三是堅持改革攻堅，不斷提高資本市場制度包容性吸引力。啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地。推動私募基金行業高質量發展，盡快落地商業不動產REITs試點，研究推出新的重點期貨品種。堅持扶優限劣，加快打造一流投資銀行和投資機構。穩步擴大制度型開放，優化合格境外投資者制度和互聯互通機制，提高境外上市備案質效。

　　四是堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。強化科技賦能監管，繼續重拳懲治財務造假、內幕交易、市場操縱、挪用侵佔私募基金財產等證券期貨違法違規行為。推動出台上市公司監管條例，積極配合修訂證券公司、證券投資基金等重點領域法律法規。

　　五是堅持全面從嚴，縱深推進中證監系統黨風廉政建設。堅決維護黨中央集中統一領導，進一步落實黨對資本市場的全面領導，扎實推進中央巡視整改和作風建設常態化長效化。全力支持配合駐中證監紀檢監察組加大案件查辦力度，強化重點領域公權力監督制約。堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，加快打造「三個過硬」的監管鐵軍。

　　會議並要求，要全力做好歲末年初工作，加緊推進「十四五」資本市場各項工作順利收官，堅決守牢防風險、保穩定的底線。
《經濟通通訊社15日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區