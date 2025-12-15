【中經會】中證監：持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據中國證監會網站消息，近日，中證監黨委書記、主席吳清主持召開黨委(擴大)會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署中證監系統貫徹落實舉措。



會議強調，中證監系統要認真落實中央經濟工作會議部署，按照全國金融系統工作會議安排，堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高質量發展主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為經濟高質量發展和「十五五」良好開局積極貢獻力量。



*強化政策解讀和預期引導，持續講好「股市敘事」*



一是堅持戰略引領，認真做好「十五五」規劃編制和實施。積極配合編制國家「十五五」規劃綱要，科學制定資本市場「十五五」規劃體系，系統謀劃未來五年資本市場發展主要目標、任務和重要舉措，以釘釘子精神抓好落實。



二是堅持固本強基，持續增強市場內在穩定性。積極培育高質量上市公司群體，開展新一輪公司治理專項行動，引導優質公司持續加大分紅回購力度。全面推動落實中長期資金長周期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展。加強跨市場跨行業跨境風險監測監控，強化逆周期跨周期調節，健全長效化穩市機制。強化政策解讀和預期引導，及時回應市場關注關切，壓實行業機構、上市公司的聲譽管理責任，持續講好「股市敘事」。



*深化創業板改革，研究推出新重點期貨品種*



三是堅持改革攻堅，不斷提高資本市場制度包容性吸引力。啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地。推動私募基金行業高質量發展，盡快落地商業不動產REITs試點，研究推出新的重點期貨品種。堅持扶優限劣，加快打造一流投資銀行和投資機構。穩步擴大制度型開放，優化合格境外投資者制度和互聯互通機制，提高境外上市備案質效。



四是堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。強化科技賦能監管，繼續重拳懲治財務造假、內幕交易、市場操縱、挪用侵佔私募基金財產等證券期貨違法違規行為。推動出台上市公司監管條例，積極配合修訂證券公司、證券投資基金等重點領域法律法規。



五是堅持全面從嚴，縱深推進中證監系統黨風廉政建設。堅決維護黨中央集中統一領導，進一步落實黨對資本市場的全面領導，扎實推進中央巡視整改和作風建設常態化長效化。全力支持配合駐中證監紀檢監察組加大案件查辦力度，強化重點領域公權力監督制約。堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，加快打造「三個過硬」的監管鐵軍。



會議並要求，要全力做好歲末年初工作，加緊推進「十四五」資本市場各項工作順利收官，堅決守牢防風險、保穩定的底線。

《經濟通通訊社15日專訊》