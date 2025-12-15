《中國要聞》長安、北汽共兩款車獲中國首批L3級自動駕駛汽車產品准入許可

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

工業和信息化部今日正式公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款獲准車型分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6。兩款車將分別在北京、重慶指定區域開展上路試點，標誌著中國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。



據介紹，深藍SL03可實現在交通擁堵環境下高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能（最高車速50km/h），目前該功能僅限在重慶市內環快速路、新內環快速路（高灘巖立交-賴家橋立交）及渝都大道（人和立交-機場立交）等路段開啟。



極狐阿爾法S6可以實現高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能（最高車速80km/h），目前該功能僅限在北京市京台高速（大興區舊宮新橋-機場北線高速）、機場北線高速（大渠南橋-大興機場高速）及大興機場高速（南六環-機場北線高速）等路段開啟。



工信部表示，兩款車型將由重慶長安車聯科技有限公司、北京出行汽車服務有限公司兩家使用主體在上述區域內開展上路通行試點。工信部將聯合有關部門及地方主管部門加強車輛運行監測和安全保障，及時總結經驗，不斷健全智能網聯汽車准入管理和標準法規體系，推動中國智能網聯新能源汽車產業高質量發展。

《經濟通通訊社15日專訊》