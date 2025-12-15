  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

15/12/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.62%，三部門強化金融協同提振消費

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 三部門聯合發佈通知，提出11條提振消費措施
▷ 滬綜指今早低開0.62%，報3865.4點
▷ 人行今日逆回購淨投放86億元

　　商務部、中國人民銀行、金融監管總局近日聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，指導地方相關部門和金融機構加強協同，精準施策推動惠民生和促消費緊密結合，形成提振和擴大消費的更大工作合力。滬深股市今早走勢稍疲，滬綜指低開0.62，報3865.4點，深成指低開0.81%，創業板同樣低開1.16%。

　　《通知》提出3方面11條政策措施。一是深化商務和金融系統協作。鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力。二是加大消費重點領域金融支持。優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設。三是擴大政金企對接合作。鼓勵發揮政金企擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和訊息共享。

　　另外，美國白宮人工智能負責人引述新聞報道表示，中國已經摸清了美國放行英偉達(US.NVDA)H200芯片的策略，寧願拒買H200芯片而扶植國產半導體研發。據悉北京當局正在考慮規模或高達5000億元（人民幣．下同）的國產芯片行業資金支持項目，盤初半導體板塊個股跌多升少。

　　人民銀行今日進行1309億元7天期逆回購，公開市場有1223億元逆回購到期，即今日淨投放86億元。本周公開市場將有6685億元逆回購到期，今日還有4000億元182天期買斷式逆回購到期、800億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社15日專訊》

15/12/2025 17:03

