《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.11%，內地11月三駕馬車遜於預期

內地11月經濟數據全線走弱，工業、消費、固投均遜於預期。滬深股市疲軟，滬綜指半日收跌0.11%，報3884.93點，深成指跌0.71%，創業板指挫1.29%。



國家統計局公布，11月社會消費品零售總額僅增1.3%，遠低於預期，且創2022年12月以來最低增速；1-11月固定資產投資同比降幅擴至2.6%，為2020年6月以來最大降幅。同期，規模以上工業增加值同比增長4.8%，創去年8月以來新低。國家統計局稱，國內有效需求不足，將實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給。



商務部封三部門發布關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知，提到升級商品消費；推動金融機構與平台、重點商戶合作，及鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。今日消費板塊異動，食品飲料、零售連鎖等漲幅居前，中糧糖業(滬:600737)、歡樂家(深:300997)等多股封板。



至於半導體股多數走跌，芯原股份(滬:688521)跌超一成，該公司公告稱，終止發行股份及支付現金購買芯來智融97.0070%股權並募集配套資金。近日，芯原股份接到標的公司管理層及交易對方關於終止本次交易的通知，標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差。



此外，美國白宮人工智能負責人表示，見到報道指，即使特朗普放行英偉達H200芯片，北京正在拒絕採購有關產品，原因在於想推動半導體自主。

