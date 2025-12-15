  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 11:59

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.11%，內地11月三駕馬車遜於預期

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日收跌0.11%，深成指跌0.71%，創業板指跌1.29%
▷ 11月社會消費品零售總額增1.3%，固定投資降2.6%，工業增加值增4.8%
▷ 商務部等發布提振消費通知，芯原股份終止收購

　　內地11月經濟數據全線走弱，工業、消費、固投均遜於預期。滬深股市疲軟，滬綜指半日收跌0.11%，報3884.93點，深成指跌0.71%，創業板指挫1.29%。

　　國家統計局公布，11月社會消費品零售總額僅增1.3%，遠低於預期，且創2022年12月以來最低增速；1-11月固定資產投資同比降幅擴至2.6%，為2020年6月以來最大降幅。同期，規模以上工業增加值同比增長4.8%，創去年8月以來新低。國家統計局稱，國內有效需求不足，將實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給。

　　商務部封三部門發布關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知，提到升級商品消費；推動金融機構與平台、重點商戶合作，及鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。今日消費板塊異動，食品飲料、零售連鎖等漲幅居前，中糧糖業(滬:600737)、歡樂家(深:300997)等多股封板。

　　至於半導體股多數走跌，芯原股份(滬:688521)跌超一成，該公司公告稱，終止發行股份及支付現金購買芯來智融97.0070%股權並募集配套資金。近日，芯原股份接到標的公司管理層及交易對方關於終止本次交易的通知，標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差。

　　此外，美國白宮人工智能負責人表示，見到報道指，即使特朗普放行英偉達H200芯片，北京正在拒絕採購有關產品，原因在於想推動半導體自主。
《經濟通通訊社15日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區