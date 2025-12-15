《Ａ股行情》經濟數據弱，滬指收跌0.55%，兩市成交縮量一成半

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 兩市成交額1.77萬億元，較前日縮量15%
▷ 消費板塊逆市上漲，商務部等發布提振消費通知
內地11月經濟數據進一步放緩，當月工業同比增速創逾一年最低水平，社會消費品零售總額增速創近三年低點，投資累計降幅創逾五年最大。儘管經濟繼續磨底，但分析人士認為，全年實現GDP增速5%左右的目標料有驚無險，短期寬鬆舉措料按兵不動，市場注意力已經轉向明年，明年一季度是重要的政策觀察窗口。
滬深股市全面下調，滬綜指收跌0.55%，報3867.92點，深成指跌1.1%，創業板指走低1.77%；成交大減，兩市全日成交額1.77萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3189億元或15%。
盤面上，算力硬件概念走弱，長飛光纖(滬:601869)跌停；影視院線概念下挫，博納影業(深:001330)跌停。另外，昔日房企龍頭萬科A(深:000002)收低3%，；其境內中票展期方案首次持有人會議投票未能通過，萬科稍早公告稱，計劃於寬限期內召開「22萬科MTN004」第二次持有人會議，繼續尋求本期債券解決方案。
至於消費板塊則逆市拉升，零售連鎖概念升幅居前，紅旗連鎖(深:002697)、東百集團(滬:600693)漲停。商務部、人民銀行和金管總局日前發布通知，加強商務和金融協同，更大力度提振消費；鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4552.06
|-0.63
|上證指數
|3867.92
|-0.55
|7646.05
|深證成指
|13112.09
|-1.10
|10088.30
|創業板指
|3137.80
|-1.77
|科創50
|1318.91
|-2.22
|B股指數
|248.63
|-0.37
|0.83
|深證B指
|1266.14
|-0.03
|0.30
《經濟通通訊社15日專訊》
