《海納智見－王勝祖》中國市場展望：馬騰九霄，內生驅動--自主可控與消費提振

我們在過去兩年提出中國股市進入新一輪牛市的核心論點。去年我們判斷，在科技轉型加速的背景下，2025年將是中國牛市的暖場階段，上證綜指有望達到4000點，由流動性與盈利雙驅動，科技和紅利是兩大主綫；2026－27年將進入牛市的主升階段。我們預測，2026年上證綜指有望上行至5600點，恒生指數34000點，核心驅動來自綜合中國國力提升、經濟基本面與企業盈利的改善，及資金的持續流入。2026年一季度，市場將繼續消化2025年快速上漲後的壓力，同時等待全國兩會的政策信號和「十五五」規劃綱要的正式公布，尤其是財政支出在需求側刺激上的力度與節奏，這將成為穩定經濟基本面的關鍵變量。進入二季度，隨著政策刺激逐步落地和經濟復甦預期，市場有望企穩回升。隨後，在企業盈利加速上行的帶動下，行情將從結構性擴散至全面牛市，龍頭公司的表現將更加突出，並持續吸引場外資金流入。



去年我們從美國與日本的科技轉型與股權改革經驗出發，論證中國推進科技轉型和資本市場改革是必經路徑。本次我們將視角轉向大國博弈：回顧美國借助兩次工業革命崛起製造業、奠定「世界工廠」地位，再通過海權擴張與自由貿易體系瓦解舊殖民帝國，並在此基礎上構建全球金融體系、輸出自由民主意識形態，最終成為全球霸主。當前中國正沿著這一路徑前行：在硬實力方面已躍升為「世界工廠」，並在海權、空權等關鍵領域持續擴張；在完成第一次信息技術革命的追趕後，在第二次信息技術革命（AI革命）中與美國同步起步，正快速縮小雙方差距。在軟實力維度，中國仍明顯落後於美國，但正通過擴大人民幣貿易結算、提升黃金儲備等舉措加快人民幣國際化；同時以「人類命運共同體」為核心理念反對霸權主義，對外傳播以「仁、禮、和」為代表的中國思想與文化價值觀。隨著中國在硬實力與軟實力上的全面追趕，尤其是在全球經濟與科技體系中的份額持續提升，中國股市有望獲得估值重估，美股的相對估值溢價將進一步收斂。



技術革命大周期中會形成多輪泡沫，不斷推動技術進步。技術革命期間快速增長的需求往往促使企業不斷擴大資本開支和庫存，但隨著競爭者的進入，市場將經歷兩重考驗：價格與質量、技術路徑之爭。當前，美國依靠大規模資本開支推動AGI發展的模式，正面臨來自中國在模型效率、開源生態與低成本AI芯片方面的衝擊。這些博弈會引發數次「小型泡沫」，為競爭者創造機會，也成為推動產業迭代的動力。當前AI周期尚未進入「大型泡沫」階段，因為它仍處於「基礎設施投資期」，商業化與盈利模式尚不成熟，企業預期仍相對謹慎。相比之下，2000年前後的互聯網泡沫爆發時，PC與互聯網產業已經歷近20年的高速發展，進入全面滲透日常生活的「應用普及期」；互聯網滲透率正處於上升斜率最陡階段，導致市場預期被無限放大，企業普遍高估未來需求，投資規模遠超當時實際應用所能支撑的水平。



《海通國際首席經濟學家 王勝祖》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。