15/12/2025 10:04

《Ａ股焦點》摩爾線程挫2%，稱75億募集資金投資理財不影響募投項目

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 摩爾線程擬用75億元閒置募集資金投資保本理財
▷ 資金來源為2025年11月到位的75.7億元IPO募資
▷ 公司稱實際金額低於上限，不影響原募投項目進度

　　12月12日晚間，摩爾線程(滬:688795)公告稱，計劃使用最高不超過75億元（人民幣．下同）的閒置募集資金進行現金管理，期限為12個月，投資品種包括但不限於協定存款、通知存款、定期存款、結構性存款、大額存單、收益憑證等安全性高、流動性好的保本型產品。在上述額度及期限範圍內，資金可以循環滾動使用。資金來源為IPO募集的資金75.7億元，已經在2025年11月28日全部到位。

　　摩爾線程今日低開，股價一度跌超6%，現跌幅收窄至2.19%，報797.02元。

*負責人：實際金額將明顯小於上限，不影響募投項目的實施*

　　該公告引發了廣泛關注，有投資者質疑摩爾線程把募資拿去理財，而不是投入原披露的項目計劃。12月13日，摩爾線程相關負責人做出解釋稱，公司前期明確披露了募集資金的項目計劃，所募75億資金有分階段、明確的研發、技術升級等一系列使用安排，也將嚴格按照既定募投項目計劃的推進。

　　該負責人表示，項目實施周期為三年，資金支出將根據項目進度分階段撥付。因為項目是分階段投入，現階段為提升募集資金使用效率，在確保募投項目順利實施、不影響原有資金安排、且保障募集資金安全的前提下，當前公司擬對部分尚未暫時閒置的募集資金進行現金管理，以合理提高資金收益，符合公司及全體股東的利益。

　　另外，本次審議的75億元為現金管理額度上限，並非實際現金管理金額，實際現金管理金額將明顯小於上限。負責人強調，公司將持續加大研發投入，以加速產品快速迭代、攻堅核心技術壁壘，並構建自主可控的技術與產品體系，絕不會因現金管理影響募投項目的正常實施和公司主營業務的正常發展。
《經濟通通訊社15日專訊》

