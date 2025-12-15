《Ａ股焦點》半導體震盪走弱，芯原股份大跌9.5%

半導體股震盪走弱，芯原股份(滬:688521)終止收購芯來智融97%股權事項，股價大跌9.5%；江波龍(深:301308挫7%，摩爾線程(滬:688795)跌6%，燦芯股份(滬:688691)走低5%，盛科通信(滬:688702)、長川科技(深:300604)、佰維存儲(滬:688525)跌幅靠前。



芯原股份公告稱，終止發行股份及支付現金購買芯來智融97.0070%股權並募集配套資金。芯原股份表示，近日接到標的公司管理層及交易對方關於終止本次交易的通知，標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差。未來，公司將繼續強化在RISC-V領域的布局；作為芯來智融的股東，公司將與其保持並深化合作關係。



另外，美國白宮人工智能負責人David Sacks引述報道表示，北京正在拒絕採購英偉達(US.NVDA)H200芯片，原因在於想達成半導體自主。據傳中國正評估推出規模高達5000億元人民幣的芯片行業資金支持項目。此舉凸顯北京當局減少依賴外國製造商的決心，即使美國批准H200銷往中國，市場料政府也會繼續扶持華為及寒武紀等公司。

《經濟通通訊社15日專訊》