  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 11:03

《Ａ股焦點》半導體震盪走弱，芯原股份大跌9.5%

　　半導體股震盪走弱，芯原股份(滬:688521)終止收購芯來智融97%股權事項，股價大跌9.5%；江波龍(深:301308挫7%，摩爾線程(滬:688795)跌6%，燦芯股份(滬:688691)走低5%，盛科通信(滬:688702)、長川科技(深:300604)、佰維存儲(滬:688525)跌幅靠前。

　　芯原股份公告稱，終止發行股份及支付現金購買芯來智融97.0070%股權並募集配套資金。芯原股份表示，近日接到標的公司管理層及交易對方關於終止本次交易的通知，標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差。未來，公司將繼續強化在RISC-V領域的布局；作為芯來智融的股東，公司將與其保持並深化合作關係。

　　另外，美國白宮人工智能負責人David Sacks引述報道表示，北京正在拒絕採購英偉達(US.NVDA)H200芯片，原因在於想達成半導體自主。據傳中國正評估推出規模高達5000億元人民幣的芯片行業資金支持項目。此舉凸顯北京當局減少依賴外國製造商的決心，即使美國批准H200銷往中國，市場料政府也會繼續扶持華為及寒武紀等公司。
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區