【聚焦數據】統計局：11月70城樓價環比總體下降、同比降幅擴大

國家統計局今日公布11月份70個大中城市商品住宅銷售價格。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據稱，11月份70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。



*一線城市新房價格環比僅上海上漲*



11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲0.1%，北京、廣州和深圳分別下降0.5%、0.5%和0.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.3%和0.4%，降幅均收窄0.1個百分點。



11月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.1%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅收窄0.1個百分點。



*各線城市一二手房價格同比降幅均擴大*



11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.2%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，上海上漲5.1%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.3%和3.7%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.2%和3.5%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。



11月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降5.8%，降幅比上月擴大1.4個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降6.8%、4.6%、7.2%和4.8%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.6%和5.8%，降幅分別擴大0.4個和0.1個百分點。

《經濟通通訊社15日專訊》