《經濟時評》官媒：明年需保持一定經濟增速，為之後增長預留空間

內地官媒《經濟日報》今日發表評論員文章稱，將2026年置於五年規劃的整體框架、進一步全面深化改革的時間安排中考量，這一年需要保持一定經濟增速，為之後的增長預留空間，也要在改革攻堅上實現新突破，平衡好「十五五」時期的整體目標。



文章指，堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能，是做好2026年經濟工作的政策取向。「這就要求宏觀政策務必更加精準」，不只在總量上發力，也在結構調整上持續用力，要用存量政策與增量政策的協同，推動戰略的聚焦、產業的聚焦，最終實現新舊動能的順暢轉換。



文章並指，按照工作部署，2026年有一系列重大改革任務需要推進，比如制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內捲式」競爭，持續深化資本市場投融資綜合改革等。「每一項改革都明確了具體方向和執行路徑，不搞『空對空』，力求以結構性改革破解發展瓶頸，以創新突破探索發展路徑」。



文章認為，「改革攻堅需要政策提供一個相對溫和的宏觀環境，改革的順利推進也會為政策實施帶來更大空間」，以政策支持夯實發展底氣，以改革創新激發前行動力，正是中國經濟發展的確定性與可預期性所在。

《經濟通通訊社15日專訊》