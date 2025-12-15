掃地機「鼻祖」美國iRobot破產，深圳代工廠杉川機器人收購100%股權

據《路透》報道，曾在3月提出繼續經營疑慮的美國掃地機品牌Roomba製造商iRobot，周日（14日）在特拉華州破產法院申請破產保護，稱將在被其主要代工製造商中國深圳杉川機器人(Picea Robotics)收購後私有化；破產預計不會中斷其應用程序功能、客戶計劃、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支持。



iRobot由麻省理工學院的三位機器人專家於1990年創立，最初專注於國防和航天業務，到2002年首次推出Roomba掃地機器人即大獲成功。2024年，iRobot總營收約為6.82億美元，但其利潤已被科沃斯(滬:603486)等中國對手的競爭所侵蝕。根據破產法庭的申請文件，iRobot在美國和日本等主要市場仍佔據主導地位，但競爭迫使其降低價格，並在技術升級方面進行大量投資。



美國的新關稅也對iRobot造成了損害，尤其是對來自越南的進口產品徵收46%的關稅；iRobot在美國市場銷售的吸塵器主要產地為越南。根據iRobot提交給法院的文件，關稅使該公司2025年的成本增加2300萬美元，同時也使其更難規劃未來。



iRobot曾經是亞馬遜(Amazon.com)的14億美元收購標的，但目前負債約1.9億美元。這筆債務來自2023年的一筆貸款--iRobot在歐洲競爭調查阻礙其與亞馬遜交易的情況下，利用這筆貸款為其業務進行再融資。



法庭文件顯示，在亞馬遜交易告吹、iRobot拖欠深圳杉川機器人款項後，杉川從凱雷集團管理的一組投資基金手中收購了iRobot的債務。根據iRobot的破產計劃，杉川將獲得該公司100%的股權，並取消2023年貸款中剩餘的1.9億美元，以及根據雙方生產協議iRobot欠杉川的7400萬美元債務；其他債權人和供應商亦將得到全額償付。

