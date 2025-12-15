【中日關係】中國外交部：岩崎茂出任台灣當局政務顧問，同「台獨」勢力勾連挑釁

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國外交部今日發布外交部令指，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，即日起對其採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同「台獨」分裂勢力勾連挑釁。



對於岩崎茂被中方反制，日本外務大臣茂木敏充今日在國會答詢時，再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場。日本首相高市早苗今日在參議院預算委員會上也重申，針對台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫以來的立場。



據台媒報道，岩崎茂已於今年3月出任台灣的行政院政務顧問，任期一年，是首度有日本由自衛隊高層退役將官擔任台灣當局職務。報道並提到，岩崎茂退任自衛隊後，多年來擔任日本某企業顧問，而該企業在大陸有廣泛的經營業務。

《經濟通通訊社15日專訊》