《Ａ場新股》植物醫生或成A場「美妝單品牌店第一股」，產品致敏、加盟店管理混亂等受關注

據《鳳凰網科技》報道，今年11月下旬，北京植物醫生化妝品股份有限公司在深交所更新的招股說明書顯示審核狀態已變更為「已問詢」，這一消息讓這個深耕美妝行業30年的國貨品牌再次站到聚光燈下，股市亦或將迎來「A股美妝單品牌店第一股」。



報道指，早在2023年，植物醫生就已經委託中信證券輔導衝刺IPO，但時隔兩年，才在今年6月正式遞交招股書。



*離職店員：有些產品核心成分就是水*



報道介紹，植物醫生曾提出「高山植物、純淨美肌」理念，以從天然植物中提取精華成分為噱頭，主打天然養膚概念深得女性消費者認知，成為了國內知名化妝品品牌，也拿下了單品牌第一的成績。與此同時，植物醫生多次陷入產品致敏、強制推銷、售後服務等多方面的投訴漩渦。「隔三岔五叫你買產品」、「強買強賣」、「推銷的東西越來越貴」、「臉都用成敏感肌了」、「嚴重過敏」等相關詞條在社交平台蔓延，聲浪持續高漲。



報道甚至指出，有已經離職的店員告訴記者，「大部分產品功效都不怎麼明顯，有些產品的核心成分其實就是水而已」；另一位在職店員也表示，「都想辭職了，因為我沒法開口邊推銷邊做臉」。



還有已退出加盟的人士直言，「如果你想虧錢，就加盟植物醫生。看起來，植物醫生就像是上個時代的產物」。該人士表示，「公司拿貨是4.2折，有活動的時候就是3折，但是店裏還要搞活動，活動下來最終賺不了多少錢，還要等著公司給返點」，同時還面臨「回款慢、返點慢，根本看不到錢」的情況，而且顧客已經習慣於網上下單，「非常少人會去線下店消費，導致門店業績差之極差」，同期不少加盟店舖都已經閉店。



*上市前兩次現金分紅，去年門店數量首次下滑*



報道提到，植物醫生在2024年和2025年上半年進行了兩次現金分紅，合計金額1.8億元（人民幣．下同）。公司實控人解勇按照持股比例，個人約分得1.4億元，約等於公司半年的利潤。與此同時，2024年，植物醫生的門店數量出現首次下滑。招股書顯示，2022年至2024年，其「授權專賣店」（加盟店）的數量分別為3954家、4124家和3830家。這意味著，在2024年一年間，植物醫生的加盟店淨減少294家，當年有802家加盟店選擇退場，同時新增508家。



報道指出，植物醫生全國超4000家加盟門店分散各地，總部難以實現統一標準化管理，部分加盟店為追求利潤，自行制定服務體系，引發大量消費者投訴。黑貓投訴平台涉及「植物醫生」搜索詞的投訴，在截至發稿有接近400條，投訴問題包含「霸王條款」、「虛假營銷」、「儀器操作不當」等。



報道直言，龐大的加盟網絡成為公司內部控制和合規的「軟肋」，植物醫生的IPO進程也因此被拖延長達22個月，延期的主要原因正是公司需整改內控缺陷，尤其是加盟店管理混亂引發的合規風險。植物醫生在招股書中承認：「經銷商的人員、資金、財務、經營和管理均獨立於公司，其經營行為受各自經營能力和風險偏好的影響較大。」

《經濟通通訊社15日專訊》