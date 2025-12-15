  • 會員
AH股新聞

15/12/2025 10:00

【聚焦數據】內地11月工業增加值增4.8%，遜預期

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 11月工業增加值同比增4.8%，低於預期5%
▷ 採礦業增6.3%，製造業增4.6%，電力等增4.3%
▷ 鋼材產量降2.6%，水泥降8.2%，新能源車產量增17.0%

　　國家統計局公布，11月規模以上工業增加值同比實際增長4.8%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增幅遜於預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。
　
　　從環比看，11月，規模以上工業增加值比上月增長0.44%。1-11月，規模以上工業增加值同比增長6.0%。

　　分三大類看，11月份，採礦業增加值同比增長6.3%，製造業增長4.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.3%。
　
　　分經濟類型看，11月份，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份制企業增長5.2%，外商及港澳台投資企業增長3.4%；私營企業增長3.2%。

*汽車製造業增加值增長11.9%*
　
　　分行業看，11月份，41個大類行業中有30個行業增加值同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長7.5%，石油和天然氣開採業增長5.1%，非金屬礦物製品業下降1.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長0.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.8%，通用設備製造業增長7.5%，汽車製造業增長11.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.2%，電力、熱力生產和供應業增長4.2%。
　
　　分產品看，11月，規模以上工業623種產品中有310種產品產量同比增長。其中，鋼材11591萬噸，同比下降2.6%；水泥15434萬噸，下降8.2%；汽車351.9萬輛，增長2.4%，其中新能源汽車184.1萬輛，增長17.0%；發電量7792億千瓦時，增長2.7%；原油加工量6083萬噸，增長3.9%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

