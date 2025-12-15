【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增1.3%，遜預期

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 1-11月累計零售總額456067億元，同比增4%
▷ 11月餐飲收入增3.2%；網上零售額增9.1%
國家統計局公布，11月社會消費品零售總額43898億元（人民幣．下同），同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。1-11月，社會消費品零售總額456067億元，同比增4%。
11月，除汽車以外的消費品零售額39444億元，增長2.5%。1-11月，除汽車以外的消費品零售額411637億元，增長4.6%。
按經營單位所地分，11月份，城鎮消費品零售額37684億元，同比增長1.0%；鄉村消費品零售額6214億元，增長2.8%。1-11月，城鎮消費品零售額394544億元，增長3.9%；鄉村消費品零售額61523億元，增長4.4%。
*11月餐飲收入增3.2%*
按消費類型分，11月，商品零售額37841億元，同比增長1.0%；餐飲收入6057億元，增長3.2%。1-11月，商品零售額403822億元，增長4.1%；餐飲收入52245億元，增長3.3%。
按零售業態分，1-11月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專賣店零售額同比分別增長6.0%、4.7%、0.7%、3.4%、0.1%。
1-11月，全國網上零售額144582億元，同比增長9.1%。其中，實物商品網上零售額118193億元，增長5.7%，佔社會消費品零售總額的比重為25.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.9%、3.5%、4.4%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
