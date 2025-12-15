【聚焦數據】11月全國城鎮調查失業率5.1%，持平上月

國家統計局公布，1-11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。11月全國城鎮調查失業率為5.1%。與上月持平。
本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。
31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。
全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
15/12/2025 10:01
