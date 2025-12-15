  • 會員
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 13:10

【ＦＯＣＵＳ】投資消費「急剎車」加劇，奇葩逆勢破頂

　　【FOCUS】蓬勃外需支持中國貿易順差突破萬億美元天量之際，反映內需熱度的消費品零售、固定投資增速，卻分別錄三年、近五年半低。數據印證中央經濟工作會議強調「深入實施提振消費專項行動」、「推動投資止跌回穩」乃有的放矢，相關增量政策細節備受矚目。

*製造業投資回落焉知非福*

　　國家統計局周一（15日）揭盅11月重磅數據，最引人注目是首11月固定資產投資按年跌2.6%，錄2020年6月以來最低，其中一路高歌猛進的製造業投資按年增速僅為1.9%，幾乎是排除大流行初期極端異值後的逾十年最慢。

　　不過，「塞翁失馬，焉知非福」，正如最高層於中央經濟工作會議所指，「一些地方不顧實際，盲目追風口。看別人搞芯片，自己也搞。看別人搞『新三樣』，自己也不甘落后」，而製造業投資增速回落，或正正顯示盲目建設、擴張產能的風氣收斂。

　　此外，首11月基礎設施投資按年跌1.1%，為繼上月錄逾五年來首次見負後，連續兩個月倒跌，背後反映財政捉襟見肘的地方政府，將資金優先化債、清欠，而無暇顧及基建。鑒於此，中經會明確，將適當增加中央預算內投資規模，隨著大量儲備項目明年力保「十五五」開局之年開門紅，固定資產投資增速勢觸底反彈。

*餐飲收入首破六千億大關*

　　另一焦點則是社會消費品零售，11月按年增1.3%，錄2022年12月以來最低。最大拖累或是「家電及音像器材類」零售額，按年跌19.4%，主因去年1500億元「以舊換新」官方補貼（國補）的高基數效應。

　　不過，餐飲收入破天荒突破單月6000億元（6057億）大關，放在全國餐飲人均消費僅33元（NCBD數據，截至三季度）的大背景下，尤顯可貴，背後或是「好吃不貴」增加外出就餐頻次，線上訂單、下沉市場持續發力。

*城鄉居民增收新招惹關注*

　　鑒於「內需主導，建設強大國內市場」已獲中央政治局明確為明年經濟工作之首，各部委近日亦紛紛放風明年將制定實施城鄉居民增收計劃、續提高城鄉居民基礎養老金等。

　　按雜誌12月發表的文章，完善收入分配制度的著力點包括，一，破解結構性就業矛盾；二，通過稅收、社保、轉移支付等加大再分配力度；三，創造激勵和規範公益慈善事業的制度環境，且期待3月「兩會」有何實招、新招。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

