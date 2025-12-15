恒瑞醫藥(01276)4項產品獲准內地臨床試驗，累計研發投入逾22億人幣

恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，4項產品收到國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批准通知書，將於近期開展臨床試驗，有關產品累計研發投入約22.3億元（人民幣．下同）。



該集團指，子公司蘇州盛迪亞生物醫藥獲得SHR-A1811注射液的藥物臨床試驗批准通知書，可單藥在晚期實體瘤患者中開展臨床試驗。目前對注射用瑞康曲妥珠單抗相關項目累計研發投入約15.7億元。



該集團指，子公司福建盛迪醫藥獲得HRS9531注射液的藥物臨床試驗批准通知書，可開展代謝相關脂肪性肝炎的臨床試驗。目前對HRS9531研發投入5.2億元。



此外，該集團指，子公司山東盛迪醫藥獲得HRS-1780片的藥物臨床試驗適應症為用於治療左室射血分數等如或超過40%的成人心力衰竭患者。該集團指，目前對HRS-1780片研發投入6780萬元。至於子公司瑞石生物醫藥獲得RSS0343片獲准開展兩項臨床試驗。申請的適應症為慢性鼻竇炎不伴鼻息肉和慢性阻塞性肺疾病。目前對RSS0343片研發投入7228萬元。

