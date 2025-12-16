《Ａ股異動》浙江世寶A漲停，現報13.15元人幣

浙江世寶A股(深:002703)現漲停，報13.15元(人民幣．下同)，升10%，最低價13.15元；成交325.26萬股，成交金額4277萬元；換手率0.6%。
浙江世寶H股(01057)升7.9%，報4.35港元，最高價4.35港元，最低價4.35港元；成交65.8萬股，成交金額286.23萬港元。浙江世寶A股較H股呈233%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/12/2025 09:26
