《駐京專電》六部門印發計劃，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業

商務部等六部門近日印發《促進服務外包高質量發展行動計劃》的通知。行動計劃提出，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業；支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。



*打造數字貿易產業集群，支持服務外包相關業務創新*



行動計劃提出6項13條重點任務。在實施創新引領行動方面，行動計劃提出，打造數字貿易產業集群。支持有條件的地方建立國際認可的數據安全和隱私保護機制，推動數字經濟和實體經濟深度融合，建設數字貿易產業集聚區。著力優化數字營商環境，培育壯大產業實力，積極發展國際數據服務業務，探索建立境外數據存儲、加工、交易的數據服務產業鏈，加快發展數字貿易新業態新模式，培育對外貿易新增長點。



支持服務外包相關業務創新。支持符合條件的中西部資源型城市發展雲計算、超算、智算、人工智能等相關的服務外包業務，承接國內外信息技術外包和數字服務轉移，探索資源型城市數字化轉型新路徑。



*簡化企業申報程序，聯合設立子基金或對地方基金出資*



在實施主體培育行動方面，行動計劃明確，加大投融資支持力度。指導地方政府利用現有資金渠道支持服務外包發展，在確保資金安全的情況下簡化企業申報程序。發揮服務貿易創新發展引導基金撬動作用，採用股權投資等市場化方式，帶動更多社會資本投資服務外包領域。鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業。加強服貿基金與地方基金的聯動，通過聯合設立子基金或對地方基金出資等方式，按市場化原則對符合條件的服務外包企業給予支持。支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。鼓勵金融機構創新適應服務外包發展特點的金融產品和服務，支持金融機構擴大對服務外包企業知識產權質押、訂單質押融資的政策覆蓋面。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》