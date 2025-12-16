  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 08:59

《駐京專電》六部門印發計劃，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 六部門印發促進服務外包高質量發展行動計劃
▷ 鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業
▷ 支持企業利用多層次資本市場融資發展

　　商務部等六部門近日印發《促進服務外包高質量發展行動計劃》的通知。行動計劃提出，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業；支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。

*打造數字貿易產業集群，支持服務外包相關業務創新*

　　行動計劃提出6項13條重點任務。在實施創新引領行動方面，行動計劃提出，打造數字貿易產業集群。支持有條件的地方建立國際認可的數據安全和隱私保護機制，推動數字經濟和實體經濟深度融合，建設數字貿易產業集聚區。著力優化數字營商環境，培育壯大產業實力，積極發展國際數據服務業務，探索建立境外數據存儲、加工、交易的數據服務產業鏈，加快發展數字貿易新業態新模式，培育對外貿易新增長點。

　　支持服務外包相關業務創新。支持符合條件的中西部資源型城市發展雲計算、超算、智算、人工智能等相關的服務外包業務，承接國內外信息技術外包和數字服務轉移，探索資源型城市數字化轉型新路徑。

*簡化企業申報程序，聯合設立子基金或對地方基金出資*

　　在實施主體培育行動方面，行動計劃明確，加大投融資支持力度。指導地方政府利用現有資金渠道支持服務外包發展，在確保資金安全的情況下簡化企業申報程序。發揮服務貿易創新發展引導基金撬動作用，採用股權投資等市場化方式，帶動更多社會資本投資服務外包領域。鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業。加強服貿基金與地方基金的聯動，通過聯合設立子基金或對地方基金出資等方式，按市場化原則對符合條件的服務外包企業給予支持。支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。鼓勵金融機構創新適應服務外包發展特點的金融產品和服務，支持金融機構擴大對服務外包企業知識產權質押、訂單質押融資的政策覆蓋面。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區