《駐京專電》全國人大常委會會議下周一至周六在京舉行，審議托育服務法草案等

十四屆全國人大常委會第五十六次委員長會議15日下午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十九次會議12月22日至27日在北京舉行。



*審議托育服務法、銀行業監督管理法修訂草案等*



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十九次會議審議生態環境法典草案、民族團結進步促進法草案、國家發展規劃法草案、漁業法修訂草案、危險化學品安全法草案、民用航空法修訂草案、國家通用語言文字法修訂草案、對外貿易法修訂草案；審議委員長會議關於提請審議國有資產法草案的議案；審議全國人大教科文衛委關於提請審議托育服務法草案的議案；審議全國人大環資委關於提請審議南極活動與環境保護法草案的議案；審議國務院關於提請審議銀行業監督管理法修訂草案的議案、關於提請審議商標法修訂草案的議案；審議委員長會議關於提請審議關於刑事訴訟法有關規定的解釋草案的議案、關於提請審議全國人大常委會關於召開第十四屆全國人民代表大會第四次會議的決定草案的議案。



*審議中央預算執行和其他財政收支審計問題整改情況報告*



委員長會議建議的常委會第十九次會議議程還有：審議國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告、關於財政高等教育資金分配和使用情況的報告、關於促進科技成果轉化工作情況的報告、關於建立健全城鄉融合發展體制機制工作情況的報告、關於靈活就業和新就業形態勞動者權益保障工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查節約能源法實施情況的報告、關於檢查循環經濟促進法實施情況的報告；審議全國人大民委、憲法法律委、教科文衛委、外事委、農業農村委分別提出的關於十四屆全國人大三次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；分別聽取全國人大常委會代表工委、國家發展改革委關於十四屆全國人大三次會議代表建議、批評和意見辦理情況的報告；審議全國人大常委會法工委關於2025年備案審查工作情況的報告、預算工委關於2025年財政預算事項備案審查工作情況的報告、法工委關於法律清理工作情況和處理意見的報告等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》