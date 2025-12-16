《駐京專電》發改委：加強鐵路項目技術經濟論證和投資效益分析

國家發改委印發《鐵路專項中央預算內投資管理辦法》，其中提到，加強鐵路項目技術經濟論證和投資效益分析，合理確定項目資本金比例，支撐項目可持續運營。



發改委表示，出台《管理辦法》旨在進一步規範鐵路專項中央預算內投資管理，發揮中央資金使用效益，推動鐵路項目建設。《管理辦法》根據鐵路項目性質和所在區域，按不同比例計算資金支持規模。其中，西藏、南疆四地州、四省涉藏州縣等特殊地區項目可採用全額資本金，其他東部、中西部及東北地區項目資本金比例按項目總投資的50%、70%考慮（項目實際資本金比例低於此標準按實際計列）。



同時，《管理辦法》明確， 項目出現下列情形之一，發改委責令限期整改，採取回收、扣減、暫停安排中央預算內投資等措施，並核減下一年度投資計劃：未按工程進度要求實施，與既定目標相差較遠的；擅自變更建設規模、內容和標準的；未按規定使用中央投資，有轉移、侵佔或者挪用的；提供虛假情況，騙取中央預算內投資的；未及時、準確、完整通過國家重大建設項目庫填報項目信息並上傳佐證資料的；其他違反國家法律法規和本辦法規定的行為。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》