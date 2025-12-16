  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 10:12

《駐京專電》發改委：加強鐵路項目技術經濟論證和投資效益分析

　　國家發改委印發《鐵路專項中央預算內投資管理辦法》，其中提到，加強鐵路項目技術經濟論證和投資效益分析，合理確定項目資本金比例，支撐項目可持續運營。

　　發改委表示，出台《管理辦法》旨在進一步規範鐵路專項中央預算內投資管理，發揮中央資金使用效益，推動鐵路項目建設。《管理辦法》根據鐵路項目性質和所在區域，按不同比例計算資金支持規模。其中，西藏、南疆四地州、四省涉藏州縣等特殊地區項目可採用全額資本金，其他東部、中西部及東北地區項目資本金比例按項目總投資的50%、70%考慮（項目實際資本金比例低於此標準按實際計列）。

　　同時，《管理辦法》明確，　項目出現下列情形之一，發改委責令限期整改，採取回收、扣減、暫停安排中央預算內投資等措施，並核減下一年度投資計劃：未按工程進度要求實施，與既定目標相差較遠的；擅自變更建設規模、內容和標準的；未按規定使用中央投資，有轉移、侵佔或者挪用的；提供虛假情況，騙取中央預算內投資的；未及時、準確、完整通過國家重大建設項目庫填報項目信息並上傳佐證資料的；其他違反國家法律法規和本辦法規定的行為。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區