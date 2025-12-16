  • 會員
貨幣攻略
AH股新聞

16/12/2025 17:04

中廣核電力(01816)：寧德6號機組開始全面建設

　　中廣核電力(01816)(深:003816)公布，公司合營企業福建寧德第二核電有限公司的寧德6號機組已於今日進行核反應堆主廠房第一罐混凝土澆築(FCD)，即寧德6號機組於該日開始全面建設，進入土建施工階段。寧德6號機組採用華龍一號核電技術，單台機組容量為1210MW。
《經濟通通訊社16日專訊》

