中廣核電力(01816)：寧德6號機組開始全面建設

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，公司合營企業福建寧德第二核電有限公司的寧德6號機組已於今日進行核反應堆主廠房第一罐混凝土澆築(FCD)，即寧德6號機組於該日開始全面建設，進入土建施工階段。寧德6號機組採用華龍一號核電技術，單台機組容量為1210MW。

《經濟通通訊社16日專訊》