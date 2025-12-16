  • 會員
AH股新聞

16/12/2025 17:00

《鍾之日記》中港股市陷調整，恒指下探二萬五

摘要




▷ 恒指跌1.5%至25235點，主板成交2015億港元
▷ A股三大指數跌逾1%，零售股逆市上漲
▷ 萬科調整債務展期方案，擔保總額844.93億元

　　12月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　市場觀望美國就業及通脈數據，美股周一（15日）收市下跌，港股今早開市偏軟，中國經濟數據疲軟繼續影響中港投資氣氛，A股低開低走，恒指也愈跌愈有，盤中一度挫542點，下探二萬五。恒指最終全日收報25235，跌393點或跌1.5%，主板成交超過2015億元。

*A股三大指數均挫逾1%，零售股逆市走強*

　　滬深股市震盪調整，三大指數均收挫逾1%。滬綜指全日跌1.11%收報3824.81點，深成指也跌1.51%，創業板指挫2.1%。滬深兩市成交額1.72萬億人民幣，較上一個交易日減少493億元人民幣或2.8%。兩市超4200隻個股下跌。

　　盤面上，零售消費全天走強，永輝超市(滬:601933)、百大集團(滬:600865)等多股漲停。內地昨公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期，並創三年以來最低增速。不過，中央持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、人行及金監總局聯合印發通知，提出3方面11條措施，更大力度提振消費。

　　此外，乳業股漲幅也靠前，皇氏集團(深:002329)升停，陽光乳業(深:001318)升2.8%。生育支持新政陸續來襲，國家醫保局近日提出，根據醫保基金可承受能力，合理提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭2026年在全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。

　　下跌方面，有色板塊領挫，指數跌幅2.7%，曉程科技(深:300139)跌8.5%，西部黃金(滬:601069)跌7.6%。投資者在關鍵的美國就業和通脹數據公布前變得謹慎，今日金價下滑至每盎司4289美元。

*萬科反彈2.9%，提更優惠條件尋求債券展期*

　　萬科(02202)繼續就債務危機斡旋。昨發布關於擔保進展情況公告，稱控股子公司此前向大華銀行申請的一筆10.5億元人民幣貸款再次展期一年，將繼續通過信用保證、股權質押、資產抵押分別為相應的貸款提供擔保。

　　集團指本次擔保發生後，公司及控股子公司對外擔保總額將為844.93億元人民幣，佔公司2024年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為41.69%。

　　另外，關於本月到期的境內債展期談判，《彭博》引述知情人士報道，萬科在債權人反對其初步方案後，就延期償付一事向債權人提出更優惠的條件，包括可在12月22日前支付該幣債券的6000萬元人民幣利息，還計劃為展期的債券增加增信措施。知情人士並透露，萬科同時尋求將債券5個工作日的寬限期延長至30個交易日，本金償付仍將推遲12個月。

　　市場人士指出，萬科先前方案未能達到所需同意門檻後，再端出「先付息＋增信」的調整版本，顯示公司短線策略已從單純爭取時間，轉為以更明確的現金與信用條件降低投資人疑慮；而在原寬限期時鐘持續倒數下，展期條件是否足以換取關鍵票數，將是下一輪表決的核心。

　　萬科今日股價反彈，收漲2.9%，報3.59元，終止三連挫；萬科將於本周四（18日）召開債券持有人會議，討論修改後的方案。

*L3級自動駕駛上路實戰，汽車股隨市走軟*

　　工信部昨公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6。

　　《第一財經》最新引述北汽新能源方面表示，此前市面上沒有真正能夠量產銷售、上路運營的L3車型，之前所謂的「L3牌照」，其實都是測試牌照，允許在規定路段進行L3測試。「簡單說，此次我們率先獲得准入，是從『允許練習』變成了『允許正式上路』。目前，我們牽頭組建的聯合體已經進入智能網聯汽車上路通行試點階段。北京出行作為L3落地的運營方，計劃從明年一季度開始，先在大興機場高速這條線上跑起來，做機場接駁的實景驗證」。

　　長安方面則稱，目前試點階段，該功能僅在申報地政府批准的具體高速及快速路段可用；未來隨著政策逐步開放，長安將通過OTA在線升級的方式，再持續擴展可用的道路和區域。

　　此外，小鵬汽車(09868)據報已在廣州市獲得L3級自動駕駛道路測試牌照，並啟動常態化的L3道路測試。在11月5日舉辦的2025科技日上，小鵬汽車正式發布具備L4級能力的第二代VLA，該軟件預計將在2026年一季度量產上車。2026年，小鵬汽車計劃推出量產的軟硬件都達到L4級自動駕駛水平的車型。

　　今日小鵬隨市跌1.8%，其他車股也走疲，吉利(00175)收低2.3%，小米(01810)挫2.2%，理想汽車(02015)跌2.1%，比亞迪(01211)軟1.5%。



