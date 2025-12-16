《神州金融》深圳：做好重點企業風險處置，推動重點房企涉眾理財風險出清

據深圳市委金融辦網站消息，深圳市委金融辦昨日召開全體大會。會議強調，2026年是「十五五」開局之年，要堅決落實全國金融系統工作會議部署要求，牢牢堅持防風險、強監管、促高質量發展工作主線，繼續有力有序有效防範化解各類金融風險，嚴控增量、妥處存量、嚴防「爆雷」；穩妥做好重點企業風險處置，加快推動重點房企涉眾理財風險出清。



會議表示，要堅持「一企一策」深入推進中小金融機構改革化險。嚴厲打擊非法金融活動，加強跨部門協作聯動，強化「線上+線下」的「預警-識別-快速處置」鏈條。做好地方金融組織監管工作，全面貫徹落實地方金融組織監管要求，持續推進「失聯」「空殼」等機構壓降，助推地方金融組織「減量提質」。強化央地協同，建立完善信息互通、聯合檢查、聯合懲戒等工作機制，加強地方中小金融機構的機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，堅決做到金融監管「長牙帶刺」。



同時，要以科技金融為引領，扎實做好金融「五篇大文章」，促進科技產業金融良性循環。支持創業板改革，持續推動資本市場、上市培育、併購重組、風投創投等系列專項行動，鞏固提升深圳資本市場的活力和競爭力。充分發揮聯通境內外兩個市場的優勢，推動金融科技、跨境金融、財富管理等特色領域高質量發展，為企業「走出去」提供高質量金融服務。

《經濟通通訊社16日專訊》