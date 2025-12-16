  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 10:17

《神州金融》深圳：做好重點企業風險處置，推動重點房企涉眾理財風險出清

　　據深圳市委金融辦網站消息，深圳市委金融辦昨日召開全體大會。會議強調，2026年是「十五五」開局之年，要堅決落實全國金融系統工作會議部署要求，牢牢堅持防風險、強監管、促高質量發展工作主線，繼續有力有序有效防範化解各類金融風險，嚴控增量、妥處存量、嚴防「爆雷」；穩妥做好重點企業風險處置，加快推動重點房企涉眾理財風險出清。

　　會議表示，要堅持「一企一策」深入推進中小金融機構改革化險。嚴厲打擊非法金融活動，加強跨部門協作聯動，強化「線上+線下」的「預警-識別-快速處置」鏈條。做好地方金融組織監管工作，全面貫徹落實地方金融組織監管要求，持續推進「失聯」「空殼」等機構壓降，助推地方金融組織「減量提質」。強化央地協同，建立完善信息互通、聯合檢查、聯合懲戒等工作機制，加強地方中小金融機構的機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，堅決做到金融監管「長牙帶刺」。

　　同時，要以科技金融為引領，扎實做好金融「五篇大文章」，促進科技產業金融良性循環。支持創業板改革，持續推動資本市場、上市培育、併購重組、風投創投等系列專項行動，鞏固提升深圳資本市場的活力和競爭力。充分發揮聯通境內外兩個市場的優勢，推動金融科技、跨境金融、財富管理等特色領域高質量發展，為企業「走出去」提供高質量金融服務。
《經濟通通訊社16日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區