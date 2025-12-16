《中國監管》中證協建「吹哨人」機制，劍指IT服務商四類不正當競爭行為

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《中證金牛座》報道，日前，中國證券業協會向各證券公司正式下發《關於建立信息技術系統服務機構不正當競爭投訴、舉報線索收集機制的通知》，標誌著針對行業IT服務商不正當競爭的專項線索收集機制全面建立。



報道指，上述機制旨在遏制證券業IT服務機構存在的商業賄賂、虛假宣傳、技術傾軋及惡意定價等四類違規行為。此機制被業內人士視為針對證券業IT服務無序競爭的「吹哨人」機制，是落實中證監監管要求、淨化市場環境的關鍵一步。



首先是商業賄賂類行為。通知明確，服務機構通過給予財物等手段賄賂證券公司工作人員或其他辦理相關事務人員，以謀求交易機會或競爭優勢的行為已被納入監管視野。業內人士認為，這意味著以往在項目招投標、系統採購中可能存在的「灰色地帶」將被重點監控。



其次，虛假或引人誤解的商業宣傳行為也成為關注重點。通知指出，服務機構對其產品性能、功能、質量、銷售情況、用戶評價乃至所獲榮譽等進行不實或引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導券商或交易者的行為，均屬違規，券商可投訴舉報。業內人士認為，在信息技術服務高度專業化的背景下，此舉將有力保障證券公司的知情權和選擇權。



*利用算法等影響券商選擇，均屬投訴舉報範圍*



引人注目的是，中證協線索收集機制在行業自律層面明確指出了利用技術手段實施的不正當競爭行為。通知指出，服務機構利用數據、算法、技術等，影響券商選擇，或實施妨礙、破壞其他同業合法提供產品服務的行為均屬投訴舉報範圍，具體包括誘導、欺騙、強迫券商修改、關閉、卸載其他服務商的合法產品或服務，以及惡意不兼容其他服務商的合法產品或服務等。業內人士認為，這直指當前平台經濟中常見的「二選一」、封鎖屏蔽等亂象在金融IT領域的苗頭，具有極強的現實針對性。

《經濟通通訊社16日專訊》