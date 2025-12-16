《中國要聞》報告：上半年中國數字消費規模逾9萬億，佔居民消費支出總額近半

據網信中國微信公眾號消息，中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所發布《數字消費發展報告(2025)》。《報告》從五個維度展現了當前中國數字消費發展態勢。



一是規模體量可觀，激發消費動能。2025年上半年，基於商品、服務和內容的數字消費規模達9.37萬億元（人民幣．下同），佔居民消費支出總額的46.5%。其中，實物商品數字消費額佔數字消費總額的66.3%，數字服務（如在線教育、在線醫療等）和數字內容（如數字音樂、網絡視頻等）消費額分別佔29.2%和4.5%。



*「銀髮族」數字消費用戶佔12.2%*



二是多元用戶匯聚，夯實消費根基。截至2025年6月，數字消費用戶規模突破9.58億人。其中「Z世代」數字消費用戶2.61億人，佔比達27.2%，是智能商品、數字內容和情緒消費主力；60歲及以上「銀髮族」數字消費用戶1.17億人，佔比達12.2%，既熱衷比價，也會在直播間衝動消費；農村數字消費用戶2.49億人，佔比達26.0%，在線上參與消費補貼的比例與城鎮地區基本持平。



三是實用體驗並重，引領消費理念。67.1%的網購用戶重「實用」選擇平替產品，60.6%的網購用戶重「悅己」為興趣和情緒買單。16.8%的網購用戶通過消費補貼在線上買「新」，14.7%的網購用戶通過二手交易平台淘「舊」。消費者既通過即時零售享受「快」購物，也通過VR/AR等數字技術獲得沉浸式「慢」體驗。



*購買智能產品用戶規模佔近四成*



四是智能潮玩發力，形成消費熱潮。智能消費升溫，上半年購買過智能家居、智能數碼及智能可穿戴設備等智能產品的用戶規模佔網民的39.1%。潮玩消費興起，網購過盲盒、IP周邊、二次元產品的用戶規模佔網民的8.2%。



五是消費場景延伸，壯大服務消費。上半年，包括在線旅行預訂、在線交通出行和在線文體娛樂等在內的數字文旅出行消費額過萬億元，在線餐飲外賣消費額過萬億元，在線醫療、在線教育及在線家政等數字民生服務消費額超過五千億元。

《經濟通通訊社16日專訊》