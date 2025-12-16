  • 會員
16/12/2025 17:49

內媒指外賣騎手回流美團：淘寶閃購新人補貼縮水

摘要
▷ 美團與淘寶閃購第四季補貼減少，騎手回流美團
▷ 美團配送單價9.5元高於淘寶閃購8.5元、京東秒送7元
▷ 外賣騎手APP月活用戶重合人數年增7倍至208.8萬

　　據《界面新聞》報道，美團和淘寶閃購的外賣補貼大戰在第四季度熄火，運力端也出現了新變化。報道引述知情人士指，秋冬季以來，兩個平台不僅在用戶端的補貼減少，在騎手端的補貼也大幅縮減。9月中下旬到11月，全國多地都出現了淘寶閃購騎手回流美團的情況；而在外賣大戰最為激烈的7月和8月，美團騎手則大量流向了淘寶閃購。

　　淘寶閃購7月通過補貼發起外賣大戰，訂單量和市場份額快速上漲，其在運力端面臨的壓力更大。報道引述一位華北地區的騎手服務商負責人稱，行業培養一個完全沒有經驗的騎手最短需要兩周時間，但在外賣大戰最激烈的階段，淘寶閃購沒有時間去培養新人，因此選擇花費高於市場水平的超額補貼快速補充運力。

　　但到9月中下旬之後，淘寶閃購的新人補貼縮水，騎手面臨收入減少的問題，同時不少騎手反映配送時間變短，讓很多人重新比較各個平台的單價和收入的穩定性。

*三大外賣騎手APP月活用戶重合人數翻7倍*

　　報道稱，從三里屯地區的多位騎手處了解到，目前，美團的平均配送單價在9.5元（人民幣．下同），淘寶閃購的平均配送單價在8.5元，京東秒送的平均配送單價在7元；騎手在美團的日均接單量在50單左右，而在淘寶閃購和京東秒送的日均接單量都低於美團。綜合計算，騎手在美團跑單的月收入比另外兩個平台要高幾千元，而這幾乎是他們一個月的食宿花費。

　　據QuestMobile數據顯示，外賣騎手在各大平台的重合度正在明顯提高。去年9月，美團眾包、蜂鳥眾包、京東秒送騎士APP三者的月活躍用戶中，只有25萬人重合。今年9月，重合人數達到208.8萬，翻了7倍。換句話說，越來越多外賣騎手「各個平台都跑」，因此他們會比較不同平台的補貼和單量，隨時切換。

*業內人士：今冬「外賣戰」取決於「配送能力」*

　　報道引述北京三里屯地區的美團專送騎手站點負責人指出，今年冬季美團和淘寶閃購在運力上的運營非常關鍵，「兩個平台在用戶端都不再進行大額補貼，配送時長、準時率等用戶體驗方面的差異將更大程度上決定用戶對平台的選擇」。
《經濟通通訊社16日專訊》

