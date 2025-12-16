  • 會員
AH股新聞

16/12/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.17%，歐盟或整治中國包裹

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.17%，報3861.51點，深成指低開0.21%，創業板指低開0.23%；軍工股開盤走低，零售等消費股造好。

　　英國《金融時報》報道稱，歐盟司法事務專員麥格拉斯(Michael McGrath)表示，歐盟計劃對包括中國的希音(Shein)和阿里巴巴(09988)等在線平台上銷售的「非常危險」產品展開嚴厲整治，並坦言「我們需要做得更好」來保護歐洲消費者。

　　McGrath表示，直接發自中國的不安全商品日益增加，但歐盟在保護其公民免受其害方面做得不夠。McGrath的的計劃包括賦予歐盟委員會調查最嚴重跨境案件的權力，以減輕資金不足的成員國當局的壓力。他還將提議更新消費者保護和市場監管相關法規，「現行體系已無法滿足實際需要。」

　　國內政策方面，中央經濟工作會議提出要繼續實施更加積極的財政政策，中國財政科學研究院院長楊志勇表示，這明確了2026年將繼續採取擴張性財政政策的基調，對財政政策力度提出了要求，具體政策也將結合實際不斷優化。展望2026年，財政政策在制定與執行的過程中將緊密結合投資於物和投資於人。

　　另外，人行今日進行1353億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1173億元逆回購到期，即今日淨投放180億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

