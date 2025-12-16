  • 會員
16/12/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.2%，創業板指挫超2%，消費股逆市升

▷ 滬綜指半日跌1.22%，創業板指跌2.35%，成交額縮量606億元
▷ 消費股逆市上漲，永輝超市、百大集團等漲停
▷ L3級自動駕駛獲准入測試，北汽藍谷、浙江世寶等漲停

　　滬深股市今日低開低走，滬綜指半日收低1.22%，報3820.85點，深成指跌1.88%，創業板指挫2.35%。兩市半日成交額11236億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量606億元。

　　從板塊來看，零售消費逆市活躍，永輝超市(滬:601933)升停，百大集團(滬:600865)四連漲停，廣百股份(深:002187)、紅旗連鎖(深:002697)二連漲停。發改委在《求是》雜誌發表文章《堅定實施擴大內需戰略》中指出，要著力釋放居民消費潛力，包括深入實施提振消費專項行動，支持首發經濟、賽事經濟、電子商務等發展，並進一步拓展入境消費，提升便利化水平。

　　另外，智能駕駛概念亦拉升，北汽藍谷(滬:600733)、浙江世寶(深:002703)等十餘股漲停。中國L3級自動駕駛從測試階段進一步邁向商業化應用，工信部昨公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款獲准車型分別為長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷旗下極狐阿爾法S6，將分別在重慶、北京指定區域開展上路試點。另據《財聯社》報道，鴻蒙智行近期已聯合深圳市交通局等相關部門，在深圳開啟L3級有條件自動駕駛內測，旨在通過真實道路和真實用戶數據，驗證L3系統的為普通用戶帶來的安全性與產品成熟度，為國家L3政策落地提供實踐依據。

　　下跌方面，貴金屬、影視院線、海南等板塊跌幅居前。現貨黃金短線跳水13美元，跌破4290美元/盎司；現貨白銀失守63美元/盎司，日內跌幅1.74%。西部黃金(滬:601069)上午收跌6.6%，曉程科技(深:300139)跌6.5%。
《經濟通通訊社16日專訊》

15/12/2025 17:03

