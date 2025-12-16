《Ａ股行情》滬綜指收挫1.1%創業板跌逾2%，消費股逆勢走強

滬深股市震盪調整，三大指數均收挫逾1%。滬綜指全日跌1.11%收報3824.81點，深成指也跌1.51%，創業板指挫2.1%。滬深兩市成交額1.72萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日減少493億元或2.8%。兩市超4200隻個股下跌。



盤面上，零售消費全天走強，永輝超市(滬:601933)、百大集團(滬:600865)等多股漲停。內地昨公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期，並創三年以來最低增速。不過，中央持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、人行及金監總局聯合印發通知，提出3方面11條措施，更大力度提振消費。



此外，乳業股漲幅也靠前，皇氏集團(深:002329)升停，陽光乳業(深:001318)升2.8%。生育支持新政陸續來襲，國家醫保局近日提出，根據醫保基金可承受能力，合理提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭2026年在全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。



下跌方面，有色板塊領挫，指數跌幅2.7%，曉程科技(深:300139)跌8.5%，西部黃金(滬:601069)跌7.6%。投資者在關鍵的美國就業和通脹數據公布前變得謹慎，今日金價下滑至每盎司4289美元。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4497.55 -1.20 上證指數 3824.81 -1.11 7332.94 深證成指 12914.67 -1.51 9908.79 創業板指 3071.76 -2.10 科創50 1293.38 -1.94 B股指數 246.80 -0.74 1.23 深證B指 1264.21 -0.15 0.59

《經濟通通訊社16日專訊》