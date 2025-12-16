《Ａ股行情》滬綜指收挫1.1%創業板跌逾2%，消費股逆勢走強

滬深股市震盪調整，三大指數均收挫逾1%。滬綜指全日跌1.11%收報3824.81點，深成指也跌1.51%，創業板指挫2.1%。滬深兩市成交額1.72萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日減少493億元或2.8%。兩市超4200隻個股下跌。
盤面上，零售消費全天走強，永輝超市(滬:601933)、百大集團(滬:600865)等多股漲停。內地昨公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期，並創三年以來最低增速。不過，中央持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、人行及金監總局聯合印發通知，提出3方面11條措施，更大力度提振消費。
此外，乳業股漲幅也靠前，皇氏集團(深:002329)升停，陽光乳業(深:001318)升2.8%。生育支持新政陸續來襲，國家醫保局近日提出，根據醫保基金可承受能力，合理提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭2026年在全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。
下跌方面，有色板塊領挫，指數跌幅2.7%，曉程科技(深:300139)跌8.5%，西部黃金(滬:601069)跌7.6%。投資者在關鍵的美國就業和通脹數據公布前變得謹慎，今日金價下滑至每盎司4289美元。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4497.55
|-1.20
|上證指數
|3824.81
|-1.11
|7332.94
|深證成指
|12914.67
|-1.51
|9908.79
|創業板指
|3071.76
|-2.10
|科創50
|1293.38
|-1.94
|B股指數
|246.80
|-0.74
|1.23
|深證B指
|1264.21
|-0.15
|0.59
《經濟通通訊社16日專訊》
