16/12/2025 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收挫1.1%創業板跌逾2%，消費股逆勢走強

　　滬深股市震盪調整，三大指數均收挫逾1%。滬綜指全日跌1.11%收報3824.81點，深成指也跌1.51%，創業板指挫2.1%。滬深兩市成交額1.72萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日減少493億元或2.8%。兩市超4200隻個股下跌。

　　盤面上，零售消費全天走強，永輝超市(滬:601933)、百大集團(滬:600865)等多股漲停。內地昨公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期，並創三年以來最低增速。不過，中央持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、人行及金監總局聯合印發通知，提出3方面11條措施，更大力度提振消費。

　　此外，乳業股漲幅也靠前，皇氏集團(深:002329)升停，陽光乳業(深:001318)升2.8%。生育支持新政陸續來襲，國家醫保局近日提出，根據醫保基金可承受能力，合理提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭2026年在全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。

　　下跌方面，有色板塊領挫，指數跌幅2.7%，曉程科技(深:300139)跌8.5%，西部黃金(滬:601069)跌7.6%。投資者在關鍵的美國就業和通脹數據公布前變得謹慎，今日金價下滑至每盎司4289美元。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004497.55-1.20　
上證指數3824.81-1.117332.94
深證成指12914.67-1.519908.79
創業板指3071.76-2.10　
科創501293.38-1.94　
B股指數246.80-0.741.23
深證B指1264.21-0.150.59

《經濟通通訊社16日專訊》

