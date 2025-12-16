  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 11:15

《Ａ股焦點》國際金銀價格走低，A股有色金屬板塊軟

　　現貨黃金短線跳水13美元，跌破4290美元/盎司；現貨白銀失守63美元/盎司，日內跌幅1.74%。A股有色金屬板塊走軟，銀邦股份(深:300337)跌超一成，中國鈾業(深:001280)挫9.5%，西部超導(滬:688122)跌6.8%，曉程科技(深:300139)軟6.4%，西部黃金(滬:601069)、中金黃金(滬:600489)、赤峰黃金(滬:600988)跌幅居前。
《經濟通通訊社16日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區