《Ａ股焦點》國際金銀價格走低，A股有色金屬板塊軟

現貨黃金短線跳水13美元，跌破4290美元/盎司；現貨白銀失守63美元/盎司，日內跌幅1.74%。A股有色金屬板塊走軟，銀邦股份(深:300337)跌超一成，中國鈾業(深:001280)挫9.5%，西部超導(滬:688122)跌6.8%，曉程科技(深:300139)軟6.4%，西部黃金(滬:601069)、中金黃金(滬:600489)、赤峰黃金(滬:600988)跌幅居前。
《經濟通通訊社16日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
16/12/2025 11:15
現貨黃金短線跳水13美元，跌破4290美元/盎司；現貨白銀失守63美元/盎司，日內跌幅1.74%。A股有色金屬板塊走軟，銀邦股份(深:300337)跌超一成，中國鈾業(深:001280)挫9.5%，西部超導(滬:688122)跌6.8%，曉程科技(深:300139)軟6.4%，西部黃金(滬:601069)、中金黃金(滬:600489)、赤峰黃金(滬:600988)跌幅居前。
《經濟通通訊社16日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N