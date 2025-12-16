《中國房產》住建部：做實房地產開發項目公司制，嚴禁投資人違規抽挪項目資金

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

住房和城鄉建設部部長倪虹今日在《人民日報》發表題為《推動房地產高質量發展（學習貫徹黨的二十屆四中全會精神）》的署名文章，稱要全面落實推動房地產高質量發展的重點任務，包括改革完善房地產開發、融資、銷售制度，實施房屋品質提升工程、物業服務質量提升行動，優化保障性住房供給，建立房屋全生命周期安全管理制度，促進房地產市場持續健康發展等。



*房地產融資一項目確定一個主辦銀行存入資金*



其中，在房地產開發上，要做實房地產開發項目公司制，項目公司依法行使獨立法人權利，企業總部履行投資人責任，項目交付前，嚴禁投資人違規抽挪項目公司銷售、融資等資金，嚴禁抽逃出資或提前分紅。在房地產融資上，推行主辦銀行制，一個項目確定一家銀行或銀團為主辦銀行，項目開發、建設、銷售等資金存入主辦銀行，主辦銀行保證項目公司合理融資需求，形成主辦銀行與項目公司利益共享、風險共擔的機制。在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現所見即所得，從根本上防範交付風險；繼續實行預售的，規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。



*建「人、房、地、錢」聯動機制，科學安排土地供應*



另外，要建立「人、房、地、錢」要素聯動機制，根據人口變化合理確定住房需求，科學安排土地供應、引導配置金融資源，實現以人定房、以房定地、以房定錢，促進房地產市場供需平衡、結構合理。要完善以公租房、保障性租賃住房和配售型保障性住房為主的多層次住房保障體系；各地要以需定建、以需定購，通過多種方式增加保障性住房供應，並要不斷健全保障性住房申請、輪候、准入、使用、退出等管理機制並嚴格監督實施，加快建立住房保障輪候庫制度。



*城市更新推進「四好」建設，加快建立房屋安全體檢等制度*



同時，要建設安全舒適綠色智慧的「好房子」，全鏈條提升住房標準、設計、材料、建造、運維水平。在城市更新中一體推進好房子、好小區、好社區、好城區「四好」建設，穩步推進城中村和危舊房改造，持續抓好城鎮老舊小區改造，下大力氣解決好加裝電梯、停車、充電等難題。要加快建立房屋安全體檢、房屋安全管理資金和房屋質量安全保險制度，強化房屋安全保障。擴大物業服務覆蓋面，鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、文化、健康等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式，推動「物業服務進家庭」。

