《華為動向》余承東接任華為終端有限公司董事長，孟晚舟等卸任董事

天眼查工商信息顯示，華為終端有限公司近日發生工商變更，郭平卸任董事長，由余承東接任，孟晚舟、徐直軍等卸任董事，同時，多位高管發生變更。



華為終端有限公司成立於2012年11月，法定代表人為魏承敏，註冊資本6.06億人民幣，經營範圍含開發、生產、銷售通信及電子產品、計算機、衛星電視接收天線、高頻頭、數字衛星電視接收機及前述產品的配套產品，並提供技術諮詢和售後服務等。股東信息顯示，該公司由華為終端（深圳）有限公司全資持股。



科技新媒體「手機中國」指出，余承東的職務近期持續調整。今年4月，華為官網信息顯示，余承東已卸任智能汽車解決方案BU（車BU）董事長一職，其微博認證也同步變更為「華為常務董事、終端BG董事長」。此後在10月，華為官網更新管理層信息，余承東在原有職務基礎上，增任了「產品投資委員會主任」。



有分析認為，最新調整意味華為將AI置於未來十年發展的核心地位，余承東的權責擴展標誌著華為AI戰略進入資源整合與攻堅落地階段；其接任華為終端有限公司董事長，意味著其工作重心進一步聚焦於終端業務的整體發展。



至於此次卸任華為終端有限公司董事的孟晚舟，其職務變動是其履行更高級別集團管理職責的常規安排。孟晚舟已自今年10月1日起正式當值華為輪值董事長，任期至2026年3月31日。

《經濟通通訊社16日專訊》