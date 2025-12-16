  • 會員
16/12/2025 12:08

《中國要聞》L3級自動駕駛汽車獲准正式上路，北汽：明年首季先跑大興機場高速

　　工信部昨日公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6。

　　《第一財經》最新引述北汽新能源方面表示，此前市面上沒有真正能夠量產銷售、上路運營的L3車型，之前所謂的「L3牌照」，其實都是測試牌照，允許在規定路段進行L3測試。「簡單說，此次我們率先獲得准入，是從『允許練習』變成了『允許正式上路』。目前，我們牽頭組建的聯合體已經進入智能網聯汽車上路通行試點階段。北京出行作為L3落地的運營方，計劃從明年一季度開始，先在大興機場高速這條線上跑起來，做機場接駁的實景驗證」。

*長安：未來將持續擴展可用道路和區域*

　　長安方面則稱，「目前試點階段，該功能僅在申報地政府批准的具體高速及快速路段可用，以確保安全合規運行；未來隨著政策逐步開放，我們將通過OTA在線升級的方式，再持續擴展可用的道路和區域」。
《經濟通通訊社16日專訊》

