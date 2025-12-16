  • 會員
AH股新聞

16/12/2025 13:48

【ＡＩ】阿里發布萬相2.6視頻生成模型，支持角色扮演等功能

　　據內媒報道，阿里(09988)今日發布新一代萬相2.6系列模型。該系列模型面向專業影視製作和圖像創作場景進行了全面升級，全新的萬相2.6是內地首個支持角色扮演功能的視頻模型，同時支持音畫同步、多鏡頭生成及聲音驅動等功能，是全球功能最全的視頻生成模型。

　　阿里今年9月率先在內地發布音畫同步的視頻生成模型萬相2.5。在權威大模型評測集LMArena上，萬相圖生視頻位居內地第一。萬相2.6進一步提升了畫質、音效、指令遵循等能力，單次視頻時長實現內地最高的15s，並新增了角色扮演和分鏡控制功能，能一鍵完成單人、多人、人與物合拍的視頻，並能自動實現多鏡頭切換等專業任務。

*可上傳個人短片生成完整電影級片段*

　　其中，角色扮演功能讓普通用戶也能在影視級畫面裏表現精湛的演技。例如，用戶上傳一段個人視頻，並輸入一段科幻懸疑風格的提示詞，萬相2.6能快速完成分鏡設計、角色演繹、畫面配音等環節工作，僅需幾分鐘就生成一段鏡頭敘事完整、電影級運鏡的短片。面向廣告設計、短劇製作等專業場景，通過輸入連續提示詞，萬相就能生成一段完整敘事的短片，並且在多鏡頭切換的情況下保持主體、場景等關鍵信息的一致性。

　　萬相2.6已同步上線阿里雲百煉、萬相官網，用戶可直接在官網體驗。千問App也將於近期上線該模型，並提供更豐富的玩法。
《經濟通通訊社16日專訊》

