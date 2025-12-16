宏碁、華碩預告上調PC價格，國產中端手機料漲至少百元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

全球存儲芯片價格持續上漲，PC廠商陸續宣布漲價。最新情況顯示，宏碁(Acer)、華碩(ASUS)均證實將「適度反映成本」，上調PC價格。



其中，宏碁董事長陳俊聖表示，明年首季產品價格確定與今年第四季不同，但真正挑戰在明年第二季報價；為了搶到更多存儲芯片，他已拜訪美光，希望拿到更多貨源。華碩聯席CEO胡書賓則稱，「品牌商還是要適度反映（成本），華碩會依據市場動態變化，決定最適合的（漲價）時機，機動調整產品組合及售價」。



在這之前，戴爾、聯想(00992)也已表示要對PC漲價，漲幅在20%-30%不等。



手機廠商亦蠢蠢欲動。有消息指，即將發布的國產中端智能手機將會漲價100-300元（人民幣．下同），甚至更多。博主「數碼閒聊站」發文稱，其他廠商也會有已發售中端機漲價，「漲幅差不多也是100-300」，供應鏈內存漲價影響最大的就是這些中端機，「2026年有些中端線新機也要取消1TB版本」。



*小米多款在售平板突漲價百元*



而據《新浪科技》昨日報道，小米(01810)多款在售平板突然漲價，漲幅100-200元不等，覆蓋小米平板8系列、REDMI Pad 2全版本。其中，小米平板8的起售價從2199元漲至2299元；定位更高的小米平板8 Pro，起售價從2799元漲至2899元。



存儲價格何時回落尚不明確，硬件廠商正面臨全面考驗。小米總裁盧偉冰曾多次表示，當前存儲成本上漲遠超預期，且為長周期現象，主要受AI驅動的HBM需求激增影響，而非傳統手機行業波動。



上月聯想集團董事長兼CEO楊元慶在接受內媒訪問時亦提到，AI已進入深入普惠階段，大規模基礎設施投資將催生更多終端設備的發展和應用的發展，內存、閃存固態硬盤等需求劇烈增長、價格上升，「這類零部件的短缺和價格上漲不會是短期的，預計整個2026年都將維持這一態勢」。

《經濟通通訊社16日專訊》