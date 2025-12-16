《貿易摩擦》中國明起對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，稅率最高19.8%為期5年

中國商務部公告，決定自2025年12月17日（明日）起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，為期5年，稅率介乎4.9%-19.8%。



其中，抽樣公司方面，對里泰拉肉類食品(LITERA MEAT)徵收4.9%，對丹麥皇冠(Danish Crown)以及戴特肖丹麥(DAT-Schaub)旗下3家公司徵收18.6%，對維揚(VION)旗下4家公司徵收19.8%。配合抽樣公司方面，對高雲牌(INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO)等120家公司徵收9.8%。另對其他歐盟公司徵收19.8%。



商務部發言人表示，應中國畜牧業協會申請，2024年6月17日，商務部對原產於歐盟的進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查。當前，國內產業經營困難，要求保護的呼聲強烈。在此背景下，商務部依法依規開展調查，廣泛聽取各利害關係方意見，充分保障各方權利，客觀、公平、公正得出調查結論。裁決報告表明，自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品存在傾銷，給中國國內產業造成了實質性損害。商務部於2025年12月16日發布終裁公告。

《經濟通通訊社16日專訊》