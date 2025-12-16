  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 15:51

《貿易摩擦》中國明起對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，稅率最高19.8%為期5年

　　中國商務部公告，決定自2025年12月17日（明日）起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，為期5年，稅率介乎4.9%-19.8%。

　　其中，抽樣公司方面，對里泰拉肉類食品(LITERA MEAT)徵收4.9%，對丹麥皇冠(Danish Crown)以及戴特肖丹麥(DAT-Schaub)旗下3家公司徵收18.6%，對維揚(VION)旗下4家公司徵收19.8%。配合抽樣公司方面，對高雲牌(INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO)等120家公司徵收9.8%。另對其他歐盟公司徵收19.8%。

　　商務部發言人表示，應中國畜牧業協會申請，2024年6月17日，商務部對原產於歐盟的進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查。當前，國內產業經營困難，要求保護的呼聲強烈。在此背景下，商務部依法依規開展調查，廣泛聽取各利害關係方意見，充分保障各方權利，客觀、公平、公正得出調查結論。裁決報告表明，自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品存在傾銷，給中國國內產業造成了實質性損害。商務部於2025年12月16日發布終裁公告。
《經濟通通訊社16日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區