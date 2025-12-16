  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 14:15

【ＦＯＣＵＳ】從iRobot到「阿福」，終端AI化重設賽道

　　【FOCUS】當iRobot於3月推出「雙旋轉拖把」等35年來最大規模產品革新，這位昔日掃地機器人「鼻祖」破產的命運，早已埋下伏線。其最終將由技術早已next level的中國代工商杉川(Picea)收購，亦不足為奇。就在同日，螞蟻集團升級AI健康APP為「阿福」，意味國內健康類大模型之爭更趨白熱。看似不相關的兩事件，卻齊指向軟硬終端AI化下的制勝之道。

*「鼻祖」慘淪技術落後*

　　2002年推出全球首款掃地機器人，直到2019年仍佔全球市場半壁江山，然而地位如iRobot，隔夜股價亦因「周日申請破產保護」的消息，暴瀉73%至1.18美元，較2021年初的197.4美元歷史高點僅剩不到1%。

　　唏噓的是，這間由「現代機器人之父」Rodney Brooks為首的麻省理工AI實驗室成員創立的公司，3月才宣布史上最大規模產品革新，包括配備雙旋轉拖把和激光雷達導航的旗艦產品Roomba 505。惟相比一眾中國品牌「恒壓活水洗地」、「AI多鏡頭導航」、「遠程狀態監控」等功能，可謂較主流技術落後幾條街。

*代工巨头晉身前台主導*

　　據公司最新公告，其主要製造商及債權人、位於深圳的杉川將收購iRobot並將其私有化。成立於2016年的杉川，號稱全球高端掃地機器人市場「每十台有三台」，除了為iRobot、小米、海爾、飛利浦等代工，還有自有品牌3i。

　　儘管擁有多項技術專利，年產能逾850萬台，但3i的線上、線下銷量排名截至去年9月都在前十以外（AVC Research數據）。今次擬收購iRobot，一大原因或是看重其品牌價值，實現從「代工」向「主導」的角色轉變，在終端AI化下徹底釋放技術優勢和品牌溢價。

*入口之爭謀AI商業閉環*

　　就在同日，螞蟻集團宣布將6月發布的健康APP品牌AQ，升級為「阿福」，主打健康陪伴、健康問答、健康服務三大核心功能。矛頭無疑直指京東健康1月發布的「AI京醫」、平安好醫生2月發布的「平安芯醫」、字節跳動7月發布的「小荷AI醫師」等AI健康應用。而就在11月，訊飛醫療亦升級了「訊飛曉醫」。

　　科技巨頭紛紛進軍AI健康管理平台，既是看重大健康產業的龐大市場潛力，又是佔領高頻流量入口，構建從數據到服務（如保險、醫藥）的AI商業閉環。

　　杉川收購iRobot與螞蟻升級「阿福」，如同硬幣的兩面，無論是硬件收編還是軟件圈地，最終勝負都係於特定賽道的AI生態話語權--定義產品、整合資源、連接用戶，從而創造最大價值。

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區