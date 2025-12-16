《中國要聞》內地27人走私兩用物項銻錠共166噸，被判拘役4個月至監禁12年不等

深圳市中級人民法院今日下午在其微信公眾號發文宣布，該法院今日對深圳檢察院指控的王武彬等27名被告實施的六宗走私銻錠系列案件公開宣判。其中，涉案數量最大的主犯王武彬，以走私國家禁止進出口的貨物罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣一百萬元；對周楚升、羅釩、胡喜坤等26人，根據各自走私數量、地位作用等事實、情節，分別以走私國家禁止進出口的貨物罪，判處有期徒刑五年至拘役四個月不等刑罰，並處罰金。



經審理查明，2025年2月至3月期間，王武彬與境外走私團夥合謀或接受委託，在未取得兩用物項出口許可的情況下，組織部分被告分別幫其購買銻錠、夾藏偽裝、虛假申報等，將銻錠走私出境，是該系列案中涉案數量最大、地位作用最突出的主犯。周楚升、羅釩、胡喜坤等或與其他被告交叉結夥或單獨，以夾藏偽裝、虛假申報等方式，實施、參與走私銻錠犯罪。全案共計走私銻錠166餘噸，海關查扣96餘噸。



一審判決認為，王武彬等人違反《兩用物項出口管制條例》等國家出口管制規定，逃避海關監管，走私國家出口管制的貨物，情節嚴重，依法應予嚴懲。

《經濟通通訊社16日專訊》