16/12/2025 16:57

《Ａ股報告》德安華：中國信息技術、醫療及通信行業表現強勁，交易倍數創近年新高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 德安華發布2025年中國行業估值報告
▷ 信息技術/醫療/通信板塊市盈率升至53.5/27.9/23.7倍
▷ 消費板塊交易倍數降至20.3倍，房地產市淨率0.8倍

　　德安華(Kroll)今日發布《2025年中國的行業估值及交易倍數》報告，對截至2025年9月30日中國經濟各行業板塊的主要交易指標進行全面分析及評估。報告中使用的倍數基於MSCI中國指數，該指數涵蓋了A股、H股、B股、紅籌股、P股和境外上市股流通市值的85%。
　
　　德安華估值諮詢服務董事總經理李成安表示，2025年中國的表現凸顯了各行業板塊在全球貿易緊張局勢下的韌性和適應能力。儘管以消費為主導的行業仍面臨關稅、消費信心低迷及內捲等挑戰，但科技、醫療和通信等行業表現強勁，推動的經濟增長遠超預期。再加上在關稅措施放寬後股指的強勁反彈，這些發展進一步凸顯了中國在2025年作為全球增長引擎的重要支撐作用。　

*DeepSeek面世帶動市場情緒*
　　 　 　 　 　 　 　 　 
　　報告指出，信息技術板塊交易倍數延續連續四年上漲的勢頭，2025年市盈率從四年前的26.1倍升至53.5倍；收入和淨利潤分別同比增長達到10.6%和15.7%。DeepSeek的推出為中國市場帶來了具有變革性的開源技術，該技術能夠在更低成本的硬件上運行，並顯著降低運營開支，從而進一步推動了市場樂觀情緒。
　
　　醫療板塊交易倍數連續三年實現增長，於2025年升至27.9倍。受益於市場上的利好消息帶動，淨利潤同比增長18.8%。監管部門亦宣布多項支持醫療行業發展的政策，包括在100多家頂級醫院部署DeepSeek，以提升疾病診斷、藥品調配及手術規劃能力等。
　
　　通信板塊方面，受益於中國加速部署速度比現有5G標準快10倍的5G-Advanced(5G-A)技術，通信板塊的市盈率從20.1倍升至23.7倍，創下近五年新高。行業收入和淨利潤分別同比增長5.8%和22%，進一步推動了板塊整體發展。

*消費板塊交易倍數下降*
　
　　至於消費板塊，由於面臨關稅壓力和消費者信心低迷等一系列不利因素，受消費支出影響的板塊其交易倍數承受市場壓力。雖然交易倍數下降（非必需消費品板塊降至20.3倍，必需消費品板塊降至20.2倍，兩者均為五年低點），但基本盈利韌性十足。非必需消費品板塊的淨利潤增長30%，而必需消費品板塊的收入在較上年略有下滑後，增長3.4%。

*樓市距全面復甦仍有距離*

　　房地產與金融業板塊方面，房地產行業長期以來存在的問題繼續令房地產和金融板塊蒙上濃厚的陰影。房地產開發商的市淨率僅為0.8倍，股價仍低於其資產淨值，顯示房地產市場距離全面復甦仍有一段距離。與此同時，金融板塊的市淨率略高，為1.1倍，但整體表現依然溫和。
《經濟通通訊社16日專訊》

